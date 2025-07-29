Какие прически будут модными осенью: 5 трендов

Осень 2025 обещает быть сезоном элегантности, легкости и естественности в прическах. Мировые дизайнеры уже определили курс: в моде — глянцевые волосы, четкие линии и мягкие волны.

Видео дня

От ретро-объемов до минималистичных шиньонов — новый сезон предлагает широкий выбор стильных вариантов на любой вкус. На подиумах Dior, Prada, LaQuan Smith и Christopher John Rogers главной темой стали контрасты между изысканной геометрией и расслабленными формами.

При этом эти прически не только эффектны, но и вполне достижимы для ежедневного стиля. Вот пять главных трендов причесок, которые будут популярными этой осенью:

Боб с пробором набок

Эта прическа стала визитной карточкой показа Christopher John Rogers. Гладкий боб с пробором набок — это сочетание силы и утонченности. Такой стиль подходит женщинам, которые делают смелые выборы, но стремятся выглядеть изысканно и аккуратно. Подобный образ — безупречный вариант как для делового стиля, так и для вечернего выхода.

Ретро-объем

На показе Christian Cowan прически были настоящим возвращением в стильные 60-е. Пышные волосы с объемными корнями и загнутыми кончиками придавали моделям гламурный вид с нотками игривости. Такой образ — идеален для тех, кто хочет добавить своему стилю немного театральности и динамики, оставаясь при этом в тренде.

Шиньоны с боковым пробором

Шиньоны — классика, которая не стареет. Этой осенью они возвращаются с боковым пробором, создавая стильный и собранный образ. Такая прическа подчеркивает элегантность и прекрасно подходит к официальным мероприятиям или вечернему выходу. Это сдержанный, но сильный модный месседж.

Прямой пробор

Еще один универсальный вариант, который не теряет актуальности. Подобный стиль продемонстрировали на показе бренда LaQuan Smith. Этот образ выглядит особенно эстетично с гладко зачесанными назад волосами. Он легко сочетается с любым стилем одежды — от кэжуала до классики.

Мягкие волны

Так называемые "волосы после вечеринки" — это естественные мягкие волны, которые подчеркивают натуральную текстуру. Такой образ был замечен на многих подиумах, где модели выглядели, будто только что проснулись после яркой ночи. Это отличный вариант для тех, кто хочет выглядеть стильно, но не тратить слишком много времени на укладку.

OBOZ.UA также предлагает посмотреть прически, которые подойдут женщинам с короткими волосами.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.