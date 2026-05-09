Какие платья будут модны этим летом: главные тренды

Алина Милсент
Lady Oboz
3 минуты
810
Летом 2026 года в моде будут платья в бохо-стиле, модели с цветочными принтами, платья с бахромой, драпировкой, асимметричным кроем и яркими цветами. Тренды сезона сочетают легкость, женственность и выразительные детали, но при этом оставляют пространство для минимализма.

Поэтому модное платье можно подобрать и для романтического образа, и для сдержанного повседневного гардероба. Детали рассказало издание Myself.

Платья в бохо-стиле

Бохо снова возвращается в моду, но в этом сезоне вместо широких хлопковых платьев с психоделическими принтами более актуальными будут модели с воланами, узорами пейсли или эффектом вязания крючком.

Такие платья имеют легкое настроение 1970-х и хорошо сочетаются с босоножками на ремешках, балетками или замшевыми ботинками. Образ получается расслабленным, но не небрежным.

Цветочные платья

Цветочный принт весной и летом 2026 года остается одним из главных трендов.

Актуальными будут и короткие, и длинные платья, мелкий цветочный рисунок и крупные флористические узоры. Цветы могут быть не только напечатанными на ткани, но и вышитыми или нашитыми как декоративные элементы.

Платья в бельевом стиле

Платья, которые раньше ассоциировались преимущественно с домашним или вечерним гардеробом, этим летом переходят в повседневную моду. Речь идет о легких моделях на тонких бретелях, иногда полупрозрачных, с кружевными деталями.

Чтобы такое платье было не слишком откровенным, лучше выбирать более длинные и плотные варианты. В повседневном образе его можно совместить с более грубой кожаной курткой или маскулинным блейзером – так нежный фасон будет более современным и сбалансированным.

Платья с бахромой

Бахрома станет одной из самых заметных деталей сезона. Она будет появляться не только на подоле, но и по всей длине платья.

Лучше всего такие модели смотрятся в движении: бахрома мягко колышется при ходьбе и добавляет образу легкости. Это хороший вариант для тех, кто хочет сделать летний образ более выразительным без сложного кроя или чрезмерного количества аксессуаров.

Драпированные платья

Если бахрома, яркие цвета или крупные цветочные принты кажутся слишком активными, стоит обратить внимание на драпированные платья. Это более минималистичный вариант.

Ткань, собранная в мягкие складки, делает образ интереснее и добавляет силуэту плавности. Такие платья хорошо работают в сдержанных цветах и могут выглядеть уместно как днем, так и вечером.

Асимметричные платья

Асимметрия – еще один важный тренд лета. Это могут быть платья с одним плечом, косым подолом, смещенным вырезом или неравномерным кроем.

Даже простое однотонное платье благодаря асимметрии выглядит интереснее. Чтобы образ не был перегруженным, остальные детали лучше оставить сдержанными: выбрать лаконичную обувь, простые украшения и аксессуары, которые не будут спорить с кроем.

Яркие платья

Черное платье всегда остается базой, но летом 2026 года модные образы будут заметно ярче. В тренде – насыщенные цвета, в частности красный и желтый.

Такие платья сразу становятся главным акцентом образа, поэтому их можно сочетать с простой обувью и минималистичными аксессуарами. Это самый простой способ сделать летний гардероб более свежим и выразительным.

