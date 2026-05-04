Идеальные для женщин постарше: 4 тренда платьев на весну-лето 2026 года

Весной и летом стоит обратить внимание на платья, которые сочетают комфорт, элегантность и удачные силуэты. Для зрелых женщин особенно важно, чтобы платье не только соответствовало моде, но и было практичным: не обтягивало, не подчеркивало лишнего, имело хороший крой.

Видео дня

Стилисты советуют выбирать модели из мягких тканей, с продуманным кроем и силуэтами, которые деликатно подчеркивают достоинства фигуры. Среди главных трендов весны и лета 2026 года – драпированные платья, платья-рубашки, платья-комбинации и платья прямого кроя.

Драпированное платье

Драпированное платье – один из самых удачных вариантов для женщин старшего возраста. Мягкие складки ткани создают плавный силуэт, добавляют образу элегантности и одновременно могут деликатно скрыть зоны, которые не хочется подчеркивать.

В 2026 году актуальными будут платья с асимметричными линиями и легкими тканями. Особенно уместно будут смотреться модели из шелка, сатина или других материалов, которые красиво ниспадают по фигуре.

Такое платье можно дополнить длинным шарфом, тонким поясом или минималистичными украшениями. Оно хорошо подходит как для вечернего выхода, так и для более сдержанного дневного образа.

Платье-рубашка

Платье-рубашка остается универсальной классикой, которая особенно хорошо работает в гардеробе зрелых женщин. Воротник добавляет аккуратности, застежка визуально вытягивает силуэт, а пояс помогает подчеркнуть талию. Такое платье легко переходит из дневного формата в вечерний: достаточно сменить обувь, добавить украшения или жакет.

Для лета лучше выбирать модели из легкого хлопка, льна или тонкой вискозы.

Платье-комбинация

Платье-комбинация снова возвращается в моду, но в более изысканном и сдержанном виде. Это уже не откровенный вечерний вариант, а полноценная база для разных образов.

Для старших женщин такое платье может быть очень удачным, если выбрать правильную длину, плотность ткани и посадку. Лучше всего выбирать модели миди или макси, которые не слишком обтягивают фигуру.

Платье-комбинацию можно носить с легким блейзером, бомбером, кардиганом или джинсовой курткой. Для вечера подойдут каблуки и украшения, а для повседневного образа – сандалии, мюли или удобные босоножки. Среди актуальных цветов сезона – мягкий розовый, голубой, красный, оранжевый, а также принты в горошек или анималистические мотивы.

Платье прямого кроя

Платье прямого кроя – еще один комфортный и стильный вариант для весны и лета. Такой фасон мягко очерчивает фигуру, но не акцентирует внимание на животе или бедрах. Часто эти платья имеют длину до колена или чуть ниже.

Для повседневного образа платье прямого кроя можно носить с кедами, сандалиями или лоферами. Если хочется сделать его более элегантным, стоит добавить каблуки, солнцезащитные очки, яркий платок или выразительную сумку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как определить цветотип по нескольким признакам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.