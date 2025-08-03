Какие оттенки волос будут хитами этой осенью: топ вариантов для окрашивания

Осень традиционно считается сезоном обновления, и именно смена цвета волос становится одним из самых популярных решений в этот период. В 2025 году трендом являются естественные, мягкие и глубокие оттенки, подчеркивающие здоровый вид волос и соответствующие общей тенденции к сдержанной элегантности.

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Среди актуальных вариантов – кашемировый блонд, медный рыжий, теплый мокко и скандинавский пепельный. Эксперты обнародовали подборку ведущих оттенков сезона, которые уже стали популярными среди стилистов и клиентов.

Кашемировый блонд

Альтернатива: медовый блонд.

Этот оттенок – как любимый теплый свитер. Мягкий, бежевый, с медовыми и карамельными переливами, он создает эффект "живых" волос – без лишнего блеска, но с благородной глубиной.

Что сказать стилисту: просите мягкие "babylights" по лицу, и финишное тонирование раз в 6 недель, чтобы избежать желтизны.

Кому подходит: обладательницам светлой кожи и прохладного оттенка лица. Подчеркивает зеленый, карий и голубой цвет глаз.

Имбирный пряник (Ginger Spice)

Альтернатива: насыщенный медный.

Это обновленная версия классической меди, более глубокая и теплая. Она сочетает оттенки корицы, янтаря и солнечного апельсина, создавая эффект мягкого пламени на волосах.

Что сказать стилисту: выберите полуперманентную краску с теплыми рыже-оранжевыми нотами, и более глубоким оттенком у корней.

Кому подходит: брюнеткам, которые хотят попробовать рыжий. Идеально – для кожи с теплым подтоном.

Мокко-мус (Mocha Mousse Brunette)

Альтернатива: теплый шоколад с карамелью.

Гармоничное сочетание шоколадной базы с мягкими карамельными прядями создает многогранный, "вкусный" оттенок. Он выглядит натурально, дорого и очень осенне.

Что сказать стилисту: нейтральная база с теплыми и холодными карамельными переливами, техника – air-touch или foliage.

Кому подходит: почти всем. Особенно красиво смотрится на оливковой или теплой коже.

Скандинавский блонд

Альтернатива: пепельно-платиновый.

Холодный, почти ледовый блонд – осветленный у лица, с нейтральной базой и тонкими оттенками беж. Такой блонд сохраняет естественность и свежесть.

Что сказать стилисту: попросите светлую базу с миксами светлых оттенков, и глоссирование с бежевым пигментом – без желтого или серого.

Кому подходит: блондинкам с опытом. Идеально для холодных и нейтральных подтонов кожи.

Вишневая кола (Cherry-Cola Red)

Альтернатива: темно-каштановый с красным подтоном.

Самый смелый из модных цветов. Глубокий брюнет с вишневыми нотами, которые раскрываются при свете, создает эффект драмы и роскоши.

Что сказать стилисту: насыщенная брюнетовая база с глянцевыми вишневыми прядями. Тонирование – регулярно.

Кому подходит: теплые оттенки кожи, темные глаза. Волосы выглядят объемнее и блестяще – без излишней яркости.

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