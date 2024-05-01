Какие ошибки в макияже прибавляют возраста: их допускают уже давно

Для чего мы делаем макияж? Конечно, чтобы придать своему лицу более свежий и молодой вид и выразить себя. Но некоторые ошибки могут свести весь эффект к нулю.

Что именно это за ошибки, решила рассказать в своем TikTok бьюти-экспертка Шира Бен. Она дает своим подписчикам советы по эффективному уходу и правильному макияжу. Поэтому сформулировала пять ключевых ошибок, которые женщины допускают годами, делая свой образ перегруженным и добавляя себе визуально возраста. Также Шира посоветовала, как исправить эти ошибки.

Нанесение темно-коричневых теней в складку века

Хотя считается, что это может сделать макияж более выразительным, на самом деле этот прием приводит к иллюзии усталого взгляда. Чтобы открыть взгляд и сделать образ более свежим, используйте более светлые оттенки коричневого и растушевывайте тени пушистой кистью немного выше складки века. Это заодно зрительно увеличит глаза.

Нанесение слишком интенсивной подводки

Многие женщины любят рисовать интенсивные выразительные стрелки. Пик популярности этого приёма пришелся на 2016 год и сейчас он больше не актуален. Шира предлагает заменить такие стрелки дымчатой коричневой подводкой. Это поможет визуально поднять область вокруг глаз без отягощения и резких контрастов.

Плохо растушеванные румяна

Место применения продукта может полностью изменить впечатление от вашего макияжа. Особенно если речь идет о продуктах, которые придают объем и глубину, такие как румяна. Нередко женщины наносят их слишком низко и плохо растушевывают. Попытайтесь применить продукт не на "яблочках" щек, а на выступе скулы и как следует его растушевать.

Скульптурирование без контуринга

Средства для скульптурирования лица часто используют, чтобы подчеркнуть скулы. Но даже небольшой перебор с продуктом может сделать макияж "грязным", а образ более тяжелым и возрастным. В контуринге меньше значит лучше, поэтому вместо того чтобы рисовать линию под скулой от уха до рта, лучше нанесите три-четыре точки в направлении от скулы к краю надбровной дуги и хорошо их растушуйте. По словам экспертки, это позволит моментально подтянуть лицо.

Неправильный выбор помады

Выбирая помаду, ориентируйтесь на два ключевых фактора – оттенок и формулу. Слишком бледный по цвету продукт, который вдобавок сушит губы сразу прибавит вам возраста. Это касается и помад, и блесков, и бальзамов, и тинтов, и любых соответствующих средств. Чтобы "омолодить" образ, выбирайте что-нибудь яркое и с эффектом увлажнения.

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