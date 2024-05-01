Хитрость с макияжем 'скроет' седину: эксперты раскрыли секрет, как выглядеть моложе.

Избежать появления седины невозможно, как бы нам ни хотелось подольше сохранить красоту и молодость. Ученые говорят, что скорость, с которой меняется цвет волос, в значительной степени определяется генами. С возрастом начинают разрушаться крошечные клетки кожи, которые вырабатывают меланин – пигмент, придающий цвет коже и волосам, в результате чего волосы становятся полупрозрачными.

Не стоит бояться возрастных изменений, ведь есть множество лайфхаков, которые помогут выглядеть привлекательно. Эксперты рассказали, какая хитрость с макияжем "скроет" седину.

Сейчас в тренде – натуральный макияж и максимально естественные оттенки. Визажисты говорят, что пастельные тона могут эффектно играть на фоне седых волос.

Визажистка Givenchy Клер Маллеади советует обратить внимание на мерцающие пастельные пудры и тени для век.

"Мягкая пастельная подводка на верхней или нижней линии ресниц обеспечит правильные акценты в макияже и будет идеально гармонировать с седыми оттенками волос", – отметила Маллеади.

Макияж – сфера для самовыражения, поэтому можно выбрать технику нанесения, которая будет лучше всего подходить под ваш образ. Это могут быть четкие линии или плавные переходы без ровных контуров.

Завершить образ следует нанесением черной туши для ресниц, чтобы подчеркнуть свежий, легкий цвет лица и придать насыщенности взгляду.

Если вы не уверены, какой цвет теней выбрать, обратите внимание на оттенок, подходящий вашей коже. Для холодных тонов хорошо подойдут ледяной голубой или мятно-зеленый тона, тогда как коралловые и желтые тени лучше всего подойдут к теплым тонам кожи.

Не забывайте и о румянах – лучше всего подойдут светло-розовые оттенки. А вместо матовой помады лучше выбрать прозрачный нежный блеск, что подчеркнет сияние губ.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что многочисленные исследования доказали: существуют способы замедлить скорость появления седины. Избыток УФ-света повреждает клетки кожи головы, производящие меланин, что ускоряет процесс поседения. Ученые отмечают, что УФ-лучи нарушают уровень кератина – белка в волосах, который укрепляет и защищает его. Кроме того, витамин B12 очень важен для регенерации клеток, а его дефицит может привести к поседению. Как отсрочить появление седых волос – читайте в материале.

Также OBOZ.UA объяснял, почему следует избегать использования помады вместо румян и как этот лайфхак влияет на состояние кожи.

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