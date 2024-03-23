Какие ошибки в макияже бровей прибавляют возрасту: никогда так не делайте

Брови – это не только эстетический элемент, но и важная часть лица, отвечающая за эмоции и мимику. Правильно подобранная форма и цвет бровей могут сделать вас моложе, а неправильные – наоборот, добавить возраст.

Однако некоторые ошибки в макияже бровей совершенно неочевидны, поэтому Glam поделился подборкой самых распространенных из них. Исправив их, вы начнете выглядеть гораздо лучше.

Темные цвета

Макияж действительно может подчеркнуть ваши брови, сделав их более густыми. Однако, если они слишком темная, это может исказить лицо и сделать вас визуально старше.

Не используйте слишком много продуктов для рисования бровей. Выберите всего 1-3, которые гармонируют с вашим неповторимым цветом лица и не будут гораздо темнее естественного цвета ваших волос.

Слишком длинные брови

Хвостики бровей склонны к утончению с возрастом, поэтому женщины часто компенсируют эту часть с помощью макияжа. Однако не редко из-за этого их естественная форма деформируется и брови получаются слишком длинными и опущенными, что придает лицу лишних лет.

Чтобы ваши глаза выглядели бодрыми и пробужденными, хвост вашей брови должен заканчиваться немного выше ее начала.

Светлые брови

Если вы пытаетесь выглядеть помоложе, то осветленные брови вам не подойдут. Согласно исследованиям, женщины выглядят моложе, когда имеют высокий уровень контраста лица.

Поскольку отбеливание бровей уменьшает уровень контрастности, это приводит к тому, что вы выглядите старше.

Головастиковые брови

Брови головастики характеризуются тонкими хвостиками, но одновременно широким началом брови. Такая форма обычно является результатом неправильного выщипывания.

В общем, любое формирование бровей неестественным способом точно не сделает вас более привлекательными.

Выщипывание

Мода на выщипывание бровей пошла еще с 1990-х годов, когда люди подражали таким знаменитостям, как Памела Андерсон. Но сейчас в моде натуральность, к тому же узкие брови, как правило, делают лицо визуально старшим.

Кроме того, с возрастом брови не растут так хорошо, поэтому чрезмерное выщипывание может стать настоящей проблемой.

Дефицит питательных веществ

Недостаток питательных веществ также приводит к выпадению волос, в частности бровей. Поэтому в любом возрасте важно правильно питаться.

Заросшие брови

Поскольку широкие брови символизируют молодость, есть соблазн позволить им отрасти естественным путем без всякого ухода. Однако избыток грубых, нечетких волосков на бровях портит внешний вид ваших глаз. Также если у вас много волосков, растущих на кончиках бровей вне их формы, то веки могут казаться несколько обвисшими.

Одинаковые брови

Ни один человек не может быть полностью симметричным, потому и брови не бывают полностью идентичными. Однако если вы подчеркиваете эту разницу, ваше лицо может казаться старше.

Ученые уже давно обнаружили связь между увеличением возраста и асимметрией лица. Поэтому во время макияжа следует попытаться нивелировать разницу между сторонами лица.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что такое тантуринг и как он может коренным образом изменить ваш макияж.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.