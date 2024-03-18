Лайфхак с автозагаром навсегда сменит ваш макияж: как работает тантуринг

Контуринг – всем знакомая техника макияжа, которая используется для визуальной корректировки формы лица. С помощью нее можно подчеркнуть скулы, сделать нос меньше, а лицо – худее.

Традиционно контуринг делают с помощью специальных бронзеров и хайлайтеров. Однако TikTok-инфлюэнсерка поделилась лайфхаком с автозагаром, который поможет вам выглядеть великолепно в течение нескольких недель, не тратя каждый день время на макияж.

Тантуринг – это техника макияжа, которая предполагает использование средств для автозагара для создания четких контуров лица. Сейчас она очень популярна в социальных сетях, ведь требует минимума усилий и выглядит натурально.

Этот лайфхак будет особенно полезен летом, ведь в жаркую погоду совсем не приятно, когда на лице много косметики, но подчеркнуть свои преимущества непременно хочется.

Как работает тантуринг

Для начала выжмите немного автозагара для лица, на перчатку или палитру.

Затем возьмите кисточку или спонжик для макияжа и нанесите немного средства на те участки, которые вы обычно контурируете. Это могут быть скулы, линия челюсти, нос и виски. Также вы можете нанести немного автозагара на глаза. Чтобы углубить их и создать иллюзию теней.

Главное хорошо все растушуйте, чтобы не осталось резких переходов и темных пятен.

Помните, не стоит сразу набирать много автозагара на кисточку или спонжик. Начинайте постепенно, поскольку вы всегда можете сделать второй и третий слой. Однако убрать средство с лица, если его оказалось слишком много, будет не так легко.

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