Какие купальники выбирать после 50: стильные идеи

Выбрать купальник для отпуска женщинам старше 50 лет бывает непросто. Некоторые поддаются стереотипам и начинают искать способы скрыть тело. Но при этом все равно стремятся выглядеть стильно и наслаждаться пляжным отдыхом.

Видео дня

Какие модели здесь пригодятся, издание Woman and Home поинтересовалось у стилистов. И те посоветовали не отказываться от любимых стилей, но поискать среди моделей те, которые предлагают лучшую поддержку и утягивают во всех необходимым местах, а также несколько изменить посадку купальника. Вот какие фасоны порекомендовали эксперты издания.

Купальник на запах

Этот универсальный дизайн подойдет для любого типа фигуры, ведь он выгодно подчеркивает изгибы. Запах на груди формирует глубокий V-образный вырез, который идеально подходит даже для большой груди, и при этом переносит акцент на талию, формируя силуэт "песочные часы". А в закрытых моделях хитро задрапированная ткань при этом скрывает живот.

Купальник-бандо

Если вы не любите полоски от купальника на своем загаре или хотите продемонстрировать хрупкие плечи, выбирайте модель без бретелек, которую еще называют бандо. Рюши на груди добавят объема в этой зоне, а трусики с высокими вырезом подчеркнут бедра и сделают акцент на талии. Если хотите обеспечить себе максимальный комфорт на пляже, ищите модель со съемными бретелями.

Танкини

Этот тип купальников сочетает более закрытый, похожий на майку топ с отдельными трусиками. Эта модель понравится любительницам бикини, которые хотят на пляже большей защиты от ультрафиолета. К тому же танкини дают больше возможностей для комбинирования верха с низом – вы можете приобрести несколько вариантов плавок и менять их под свой стиль и настроение.

Купальники с высокими плавками

Высокая посадка плавок обеспечивает сразу два преимущества – скрывает живот и подчеркивает талию. При этом то, насколько будут закрыты ваши ягодицы, вы можете выбирать самостоятельно. Такие модели позволяют быть активными на пляже. А также комбинировать различные варианты нижней и верхней частей. К тому же это разумное решение, если вы имеете разный размер верхней и нижней части.

Купальники с широкими бретелями

Если вы ищете вариант для большого бюста, выбирайте купальник с широкими бретельками. Он обеспечит лучшую поддержку и лучше распределит нагрузку по плечам. Вам будет комфортно не только плавать, но и, скажем, играть во фрисби или пляжный волейбол.

Купальники с утяжкой живота

Такие модели имеют специальную вставку из плотного материала, который поддерживает тело в зоне живота и талии, поэтому создает более стройный и изящный силуэт. Он действует по тому же принципу, что и утягивающее белье. Но эксперты советуют, если вы никогда не носили подобные вещи, походить в таком купальнике дома до того, как выйти в нем на пляж. Так вы лучше к нему приспособитесь и будете чувствовать себя уверенно.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какую обувь модно носить с летними платьями в этом сезоне.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.