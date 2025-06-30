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Какие купальники выбирать после 50: стильные идеи

Юлия Потерянко
Lady Oboz
3 минуты
387
Какие купальники выбирать после 50: стильные идеи

Выбрать купальник для отпуска женщинам старше 50 лет бывает непросто. Некоторые поддаются стереотипам и начинают искать способы скрыть тело. Но при этом все равно стремятся выглядеть стильно и наслаждаться пляжным отдыхом.

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Какие модели здесь пригодятся, издание Woman and Home поинтересовалось у стилистов. И те посоветовали не отказываться от любимых стилей, но поискать среди моделей те, которые предлагают лучшую поддержку и утягивают во всех необходимым местах, а также несколько изменить посадку купальника. Вот какие фасоны порекомендовали эксперты издания.

Купальник на запах

Какие купальники выбирать после 50: стильные идеи

Этот универсальный дизайн подойдет для любого типа фигуры, ведь он выгодно подчеркивает изгибы. Запах на груди формирует глубокий V-образный вырез, который идеально подходит даже для большой груди, и при этом переносит акцент на талию, формируя силуэт "песочные часы". А в закрытых моделях хитро задрапированная ткань при этом скрывает живот.

Купальник-бандо

Какие купальники выбирать после 50: стильные идеи

Если вы не любите полоски от купальника на своем загаре или хотите продемонстрировать хрупкие плечи, выбирайте модель без бретелек, которую еще называют бандо. Рюши на груди добавят объема в этой зоне, а трусики с высокими вырезом подчеркнут бедра и сделают акцент на талии. Если хотите обеспечить себе максимальный комфорт на пляже, ищите модель со съемными бретелями.

Танкини

Какие купальники выбирать после 50: стильные идеи

Этот тип купальников сочетает более закрытый, похожий на майку топ с отдельными трусиками. Эта модель понравится любительницам бикини, которые хотят на пляже большей защиты от ультрафиолета. К тому же танкини дают больше возможностей для комбинирования верха с низом – вы можете приобрести несколько вариантов плавок и менять их под свой стиль и настроение.

Купальники с высокими плавками

Какие купальники выбирать после 50: стильные идеи

Высокая посадка плавок обеспечивает сразу два преимущества – скрывает живот и подчеркивает талию. При этом то, насколько будут закрыты ваши ягодицы, вы можете выбирать самостоятельно. Такие модели позволяют быть активными на пляже. А также комбинировать различные варианты нижней и верхней частей. К тому же это разумное решение, если вы имеете разный размер верхней и нижней части.

Купальники с широкими бретелями

Какие купальники выбирать после 50: стильные идеи

Если вы ищете вариант для большого бюста, выбирайте купальник с широкими бретельками. Он обеспечит лучшую поддержку и лучше распределит нагрузку по плечам. Вам будет комфортно не только плавать, но и, скажем, играть во фрисби или пляжный волейбол.

Купальники с утяжкой живота

Какие купальники выбирать после 50: стильные идеи

Такие модели имеют специальную вставку из плотного материала, который поддерживает тело в зоне живота и талии, поэтому создает более стройный и изящный силуэт. Он действует по тому же принципу, что и утягивающее белье. Но эксперты советуют, если вы никогда не носили подобные вещи, походить в таком купальнике дома до того, как выйти в нем на пляж. Так вы лучше к нему приспособитесь и будете чувствовать себя уверенно.

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