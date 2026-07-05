Какие купальники в моде этим летом: 5 трендов

В Европе царит настоящая африканская жара, а это значит, что пора искать спасения на пляже у воды. А вместе с тем и обновить свой гардероб купальником. Но какие модели сейчас находятся на пике моды?

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В целом стилисты советуют ориентироваться в первую очередь на свой вкус и комфорт. Однако, если вы не хотите упускать из виду и модные тренды, то издание Myself собрало пять моделей купальников и бикини, которые будут на пике моды летом 2026 года:

Рюши

Рюши и воланы придают купальникам и бикини романтично-игривую нотку. Особенно выигрышно такие волнистые детали смотрятся на однотонной пляжной одежде.

Однако ткань, собранная в складки, выполняет не только декоративную функцию, но и помогает сбалансировать пропорции. Воланы в зоне декольте или на плечах привлекают внимание к верхней части тела, что очень выгодно для фигуры типа "груша". Зато рюши на плавках смещают акцент вниз, уравновешивая массивный верх.

Чтобы случайно не подчеркнуть нежелательные зоны, объемные воланы следует использовать сдержанно и продуманно. Лучше всего ограничиться одной такой вещью, сочетая ее с лаконичным верхом или низом соответственно. Или же выбирайте мелкие плоские рюши.

Принт в горошек

Горошек стал одним из главных модных трендов сезона, поэтому неудивительно, что он украсил и пляжные комплекты. Если хотите подхватить этот тренд, лучше выбирать купальники или бикини в мелкий горошек. Крупный горошек, так же как и пышные воланы, может визуально добавлять нежелательный объем. Покупая новую вещь, обращайте внимание на то, чтобы ткань была плотной и непрозрачной – тогда рисунок не будет просвечивать после намокания.

Ретро

Пляжная мода семидесятых возвращается и приносит с собой цветочные принты, глубокие V-образные вырезы и блестящий люрекс. Тем, кто обожает ретро-гламур и не боится привлекать к себе взгляды, однозначно стоит попробовать этот смелый тренд.

Но и здесь действует правило: меньше значит больше. Распределяйте яркие узоры и блестящие ткани с умом и не сочетайте слишком много ретро-элементов в одном образе, чтобы он выглядел современно. Прекрасным выбором станет золотистый купальник с V-образным вырезом или бикини с нежным цветочным принтом и бретелькой-петлей через шею.

Яркие цвета

Красный, желтый или синий: яркие купальники поднимают настроение и заставляют кожу сиять - при условии, что вы правильно подобрали оттенок. Определить вариант, который подойдет именно вам, поможет ваш цветотип. А дальше останется найти купальник или бикини в вашем личном "вау-цвете". Какую именно модель выбрать – дело вашего вкуса. Этот тренд подходит абсолютно каждой, независимо от предпочтений или типа фигуры.

Чтобы ваш купальник или бикини не теряли яркость, берегите их от длительного воздействия хлора и прямых солнечных лучей, а после каждого использования ополаскивайте прохладной водой. После двух-трех таких лёгких промывок постирайте вещь вручную с мягким моющим средством и оставьте сушиться в тени.

Минимализм

На волне нынешнего возвращения моды 90-х свой камбэк переживают и минималистичные купальники. Для них характерны четкие линии, нейтральные цвета и минимум деталей. Тонкими акцентами здесь могут служить вырезы (cut-outs), асимметрия или контрастные швы.

Чем лаконичнее дизайн, тем важнее посадка вещи. Купальник или бикини не должны ни врезаться в тело, ни сидеть слишком свободно. Перед покупкой примерьте их поверх бесшовного нижнего белья и обращайте внимание на элементы поддержки – регулируемые бретели или формованные чашки. Двойная подкладка обеспечит дополнительную фиксацию и защитит от просвечивания. Качественно сшитый минималистичный купальник вневременного кроя при правильном уходе будет радовать вас не одно лето.

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