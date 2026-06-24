Не футболка и не майка: какой верх назвали самым трендовым летом 2026 года

Когда лето вступает в полную силу и на улице наступает настоящая жара, без футболок и маек просто не обойтись. Однако в этом сезоне у этих летних базовых вещей появился серьезный конкурент, пришедший из весеннего гардероба – лонгслив.

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Сначала идея носить что-то с длинным рукавом летом может показаться чем-то необычным, но на практике такое решение имеет сразу несколько преимуществ, пишет издание Myself. С одной стороны, дополнительная ткань защищает от вредного УФ-излучения и надоедливых комаров. С другой – она прекрасно согревает в прохладные вечерние часы или в кондиционированных помещениях.

Чтобы не потеть на солнце на улице, рекомендуется выбирать модели оверсайз из воздухопроницаемых материалов, которые почти не прилегают к телу. А чтобы вещь имела достаточный потенциал для комбинирования, выбирайте нейтральные оттенки, такие как черный, белый или серый. Однако вы с такой же легкостью можете выбрать яркий или узорчатый лонгслив, если пожелаете. А далее подробнее о том, как носить эту вещь в текущем сезоне.

С джинсами

Комбинацией лонгслива и джинсов Хейли Бибер доказывает – не обязательно проявлять всю свою креативность, чтобы получить стильное сочетание. Гораздо важнее выбрать правильный крой. Чтобы образ выглядел современно, лучше всего подойдут объемные худи-лонгсливы и прямые джинсы. Внимание: кофту не нужно заправлять в брюки, пусть она свободно ниспадает сверху. Дополните ансамбль шлепанцами и сумкой-тоут вместе с овальными солнцезащитными очками.

С бермудами

Марго Робби недавно также заметили в этой модной базовой вещи. Актриса выбрала черный лонгслив, который дополнила подобранными в тон шортами-бермудами. Сетчатые балетки телесного цвета, черная сумка и затемнённые солнцезащитные очки завершили ее образ для аэропорта.

С юбкой

Конечно же, этот летний must-have можно носить не только с брюками, но и с юбками. Инфлюенсер Анук Иве стилизует свой непринужденный лонгслив с элегантной атласной юбкой, украшенной кружевом. Черный и белый цвета, проходящие через весь образ, дополнительно подчеркивают этот контраст.

С футболкой / майкой

Те, кто не хочет полностью заменять короткий рукав на длинный, могут надевать обе вещи одновременно. Для этого можно сделать так, чтобы лонгслив выглядывал из-под футболки, или просто непринужденно завязать его на бедрах. Совет для удачного многослойного образа: играйте с разными цветами.

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