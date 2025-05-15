Какие купальники будут на пике моды летом: лучшие варианты

Хотя сейчас так холодно, что о купальном сезоне думать даже странно, все же рано или поздно лето наступит и многие из нас отправятся на пляж. Это значит, что настала пора позаботиться о том, чтобы обновить свой купальник.

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Но как выбрать действительно модную модель? Издание Women's Health собрало семь трендов пляжной моды, на которые стоит обратить внимание в этом сезоне.

Стиль ретро

Неважно, из какой эпохи вы черпаете вдохновение, будь то 60-е, 70-е, 80-е или даже нулевые, если ваш купальник имеет вайб ретро-стиля, он действительно модный. Ищите силуэты в винтажном стиле, такие как топы с халтер-воротником или купальные шорты в стиле 70-х. Или обратите внимание на микропринты, которые были популярны в нулевые.

Танкини

Купальники танкини выглядят как майка с плавками. И сейчас они активно возвращаются в моду. Обратите внимание на смелые принты, игривые узоры или решитесь совместить низ и верх от разных комплектов, чтобы создать свой личный стиль. Танкини предлагают идеальную золотую середину между бикини и цельным купальником. Только будьте осторожны, они могут оставлять неожиданные линии загара.

Минимализм

Минималистичные купальники с как можно более простым дизайном и принтом действительно в моде этим летом. Ищите классические цвета, такие как насыщенный коричневый, чистый белый и классические черные купальники для элегантного вневременного пляжного образа. Если вам хочется чего-то минималистичного, но при этом интересного, подумайте о ребристых текстурах, квадратных вырезах или топе с одной бретелькой. Эти сдержанные штрихи добавляют определенную изюминку, не перегружая ваш образ. Сочетайте купальники с легкими льняными накидками или рубашками оверсайз для непринужденного стиля.

Блеск и сияние

Блеск в этом году как никогда уместен в пляжной моде. Будь то полностью расшитые пайетками или тонко сотканные из металлизированных нитей люрекса ткани - все они точно привлекут внимание на пляже. Подумайте о блестящих отделках, переливающихся тканях или блестящих украшениях, которые ловят свет, когда вы двигаетесь. Такие вещи - это уверенность и веселье, так что не бойтесь ослеплять.

Объемные элементы

Если блеск - это не про вас, обратите внимание на объемные детали, такие как декор или украшения. Это могут быть аппликации с цветами, бисером, цепями и камнями. Вешайте бусины на бретельки, прикалывайте яркие броши. Делайте все, что пожелаете, чтобы выделяться на пляже.

Вырезы

Купальники с интересными вырезами - еще один хит этого сезона. Это могут быть интересные линии, искусно размещенные на животе и груди, или фигурные вырезы на боках и спине. Не забывайте, что вы всегда можете выбрать купальник на одно плечо, чтобы получить уникальную форму, при этом прикрыв живот.

Принт горошек

Горошек снова в моде - и не только на наших летних платьях. Этот вечно модный узор можно заметить на модных купальных костюмах этого сезона. И он точно завоюет пляжи по всему миру. Особенно часто горошек можно увидеть в черном и коричневом цветах, что вписывается в винтажный образ, но при этом придает ему свежее современное звучание.

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