Как носить рубашку этим летом: самые стильные сочетания

Тонкая рубашка из натуральной ткани – предмет одежды, который обязательно нужно иметь в своем гардеробе этим летом. Она защитит кожу от ультрафиолета и при этом не будет слишком тяжелой в жару. А еще с ней можно создавать немало стильных сочетаний.

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Какие комбинации будут в моде этим летом, изучил на примере Instagram-инфлюенсерок украинский Vogue. Издание рассказало о четырех самых стильных способах носить рубашку летом 2025 года.

Длинная рубашка + оверсайз-футболка с принтом

Этим летом в моде максимализм, который побуждает сочетать в одном образе разные текстуры и цвета. Поэтому в списке самых модных вещей сезона оказались футболки с яркими принтами. Проще всего комбинировать их с джинсами и шортами. Но попробуйте собрать более интересный образ на основе такой футболки с длинной рубашкой и прозрачной юбкой.

Белая рубашка + белый топ

Белый - главный цвет любого лета. Он лучше всего защищает от жары и очень эффектно смотрится на ярком солнце. Поэтому белые total looks этим летом снова будут на вершине трендов. Попробуйте совместить легкую белоснежную юбку и топ молочного оттенка, а сверху накиньте белую рубашку с рукавами до локтей. Хорошо работает также сочетание белой рубашки с джинсами, ведь это настоящая классика.

Рубашка с коротким рукавом + майка

Абсолютным воплощением лета в моде является сочетание свободной рубашки с коротким рукавом, которая силуэтом напоминает гавайку, с простой трикотажной майкой на тонких бретелях. Если вы хотите размыть маскулинность такого сочетания, сделайте это с помощью аксессуаров – выберите остроносые туфли и изысканную сумочку. Такой образ впишется даже в дрескод smart casual.

Белая рубашка + топ-бюстье

Топ-бюстье – это откровенно сексуальный предмет летнего гардероба, который будет уместен далеко не во всякой ситуации. Сбалансировать его можно, накинув сверху легкую летнюю рубашку. Добавьте к этой паре легкие шорты из костюмной ткани, подхваченные стильным ремешком, и образ в стиле тихой роскоши готов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие интересные комбинации цветов будут в моде этим летом.

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