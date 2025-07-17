Какие короткие прически модные этим летом: добавляют образу элегантности

В последнее время в моду вернулись короткие стрижки. И лето – лучший сезон, чтобы решиться на такую прическу.

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Именно в жаркие дни мы часто стараемся свести к минимуму рутину ухода за собой, напоминает издание Who What Wear. А коротко подстриженные волосы сокращают время на мытье, укладку и высушивание шевелюры. К тому же стрижка сводит к минимуму контакт с горячими инструментами для укладки, что может быть некомфортным в жару.

"Короткие прически всегда в тренде летом из-за легкости ухода и обслуживания", – рассказала изданию стилист по прическам Лора Эллиот. Добавьте к этому, что хорошо выполненные короткие стрижки всегда выглядят невероятно стильно.

Поэтому, если вы хотите поэкспериментировать с образом в этом сезоне, в этом материале вы найдете немало вдохновения. Редакторы издания собрали удачные стили, которые помогут трансформировать ваш образ и не будут сложными в уходе.

Французский боб

Длина до челюсти не только позволяет воздуху свободно циркулировать вокруг вашей шеи. Французский боб еще и здорово молодит.

Обернутый боб

Если вы хотите придать волосам дополнительную пышность, постригите их так, чтобы пряди на затылке были короче прядей у лица. Это поднимет основной объем прически.

Пикси

Стрижка пикси – это всегда дерзкий выбор. А ее укладка нередко сводится к нанесению небольшого количества стайлинга и растрепыванию прядей в художественный беспорядок.

Удлиненное каре

Не готовы к радикальным экспериментам? Сделайте удлиненное каре. Длина по плечи не станет слишком радикальной трансформацией, но существенно упростит уход за шевелюрой.

Бикси

Эта стрижка предлагает дерзость классической пикси, но в более женственном исполнении. Ведь бикси оставляет большую длину, что открывает немалый простор для экспериментов с укладкой.

Стрижка слоями

Это идеальный вариант для обладательниц густых и тяжелых волос, из-за которых жару переносить довольно сложно. Не просто решитесь на пикси, а постригите волосы слоями, чтобы максимально облегчить их.

Прямое каре

Короткие стрижки часто придают образу дерзости. Если вы не хотите этого, остановите свой выбор на прямом каре с ровно подстриженными концами. Это очень элегантный и строгий стиль, который подойдет даже очень серьезным особам.

Дерзкие кудри

Если ваши волосы от природы волнистые, дайте им волю. Подстригите их по плечи или выше и не расчесывайте после мытья, а нанесите немножко средства для стайлинга, равномерно распределите его по прядям, опустите голову вниз и хорошо промните длину руками. Это подчеркнет натуральную текстуру.

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