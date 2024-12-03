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Как защитить волосы зимой: шесть правил ухода, чтобы предотвратить ломкость и выпадение

OBOZ.UA
Lady Oboz
2 минуты
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Как защитить волосы зимой: шесть правил ухода, чтобы предотвратить ломкость и выпадение

В холодное время года очень важно правильно ухаживать за волосами и защищать их от внешних факторов. Зимой локоны могут повредить перепады температуры, морозный воздух или головные уборы.

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На сайте COSMOPOLITAN рассказали, что шампуни, масла и кондиционеры нужно менять в зависимости от сезона. Для лучшего эффекта следует придерживаться простых, но действенных рекомендаций.

Шампуни, маски и кондиционеры для увлажнения и питания

Увлажняющие средства всегда должны присутствовать в уходе, независимо от времени года. После мытья кожи головы обязательно нужно использовать питательные маски и кондиционеры для волос. Каждый раз перед выходом на улицу следует наносить на кончики несмываемое масло для дополнительной защиты.

Как защитить волосы зимой: шесть правил ухода, чтобы предотвратить ломкость и выпадение

Носить головной убор

Есть множество девушек, которым не нравится носить шапки или шляпы зимой, но это очень опасно не только для здоровья, но и состояния кожи головы и волос. Из-за воздействия низких температур может появиться перхоть, ломкость и еще множество проблем.

Как защитить волосы зимой: шесть правил ухода, чтобы предотвратить ломкость и выпадение

Хорошо высушивать волосы

Обязательно после душа или перед выходом на улицу нужно полностью высушить волосы феном. Из-за влажности оно склонно к повреждениям и выпадению, а также есть риск заболеть.

Как защитить волосы зимой: шесть правил ухода, чтобы предотвратить ломкость и выпадение

Глубокое очищение кожи головы

Из-за средств для стайлинга, резких перепадов температур и ношения головных уборов сальные железы на коже головы могут работать активнее. В конце концов волосы быстро загрязняются и теряют объем. Поэтому очень важно иметь в списке ухода деликатные пилинги и скрабы.

Как защитить волосы зимой: шесть правил ухода, чтобы предотвратить ломкость и выпадение

Прически для сна

Во время сна волосы повреждаются из-за трения о подушку и в результате становятся более тонкими и ломкими. Идеальным решением проблемы являются шелковые наволочки или прически для сна. К примеру, не туго заплетенная коса.

Как защитить волосы зимой: шесть правил ухода, чтобы предотвратить ломкость и выпадение

Минимум стайлинга и сухого шампуня

Из-за сухого воздуха в помещениях в отопительный сезон или мороза на улице кожа головы пересушивается. Использование разных стайлингов только усугубляет ситуацию. Лучше выбрать в холодное время года термозащиту или несмываемый уход.

Как защитить волосы зимой: шесть правил ухода, чтобы предотвратить ломкость и выпадение

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