Как защитить волосы зимой: шесть правил ухода, чтобы предотвратить ломкость и выпадение

В холодное время года очень важно правильно ухаживать за волосами и защищать их от внешних факторов. Зимой локоны могут повредить перепады температуры, морозный воздух или головные уборы.

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На сайте COSMOPOLITAN рассказали, что шампуни, масла и кондиционеры нужно менять в зависимости от сезона. Для лучшего эффекта следует придерживаться простых, но действенных рекомендаций.

Шампуни, маски и кондиционеры для увлажнения и питания

Увлажняющие средства всегда должны присутствовать в уходе, независимо от времени года. После мытья кожи головы обязательно нужно использовать питательные маски и кондиционеры для волос. Каждый раз перед выходом на улицу следует наносить на кончики несмываемое масло для дополнительной защиты.

Носить головной убор

Есть множество девушек, которым не нравится носить шапки или шляпы зимой, но это очень опасно не только для здоровья, но и состояния кожи головы и волос. Из-за воздействия низких температур может появиться перхоть, ломкость и еще множество проблем.

Хорошо высушивать волосы

Обязательно после душа или перед выходом на улицу нужно полностью высушить волосы феном. Из-за влажности оно склонно к повреждениям и выпадению, а также есть риск заболеть.

Глубокое очищение кожи головы

Из-за средств для стайлинга, резких перепадов температур и ношения головных уборов сальные железы на коже головы могут работать активнее. В конце концов волосы быстро загрязняются и теряют объем. Поэтому очень важно иметь в списке ухода деликатные пилинги и скрабы.

Прически для сна

Во время сна волосы повреждаются из-за трения о подушку и в результате становятся более тонкими и ломкими. Идеальным решением проблемы являются шелковые наволочки или прически для сна. К примеру, не туго заплетенная коса.

Минимум стайлинга и сухого шампуня

Из-за сухого воздуха в помещениях в отопительный сезон или мороза на улице кожа головы пересушивается. Использование разных стайлингов только усугубляет ситуацию. Лучше выбрать в холодное время года термозащиту или несмываемый уход.

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