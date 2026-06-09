Как защитить волосы в жару: критически важные советы

Летом волосы испытывают особую нагрузку. Под действием солнечных лучей они могут терять влагу, блеск и насыщенность цвета. Особенно это заметно после длительного пребывания на пляже, прогулок в сильную жару или отдыха у моря.

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На состояние волос влияют ежедневный уход, окрашивание, выпрямление, завивка, регулярное подстригание, способ расчесывания, тугие прически, питание, образ жизни, гормональные изменения и окружающая среда. Но летом одним из главных врагов волос становится именно активное солнце, информирует Kobieta Interia.

Почему солнце вредит волосам

Ультрафиолетовые лучи могут повреждать структуру волос. Под его действием пряди становятся более сухими, слабыми и более ломкими. Кроме того, солнце способствует потере цвета: натуральные волосы могут заметно светлеть, а окрашенные – быстрее тускнеть и терять насыщенный оттенок.

Из-за жары и солнца чешуйки волоса открываются, пряди теряют влагу и становятся более уязвимыми к повреждениям. Если не защищать волосы, они могут быстро стать жесткими на ощупь, непослушными, тусклыми и склонными к сечению.

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Носите головной убор

Самый простой способ защитить волосы летом – носить шляпу, панаму, платок или кепку. Особенно это важно во время длительного пребывания на солнце.

Лучше выбирать головные уборы из натуральных материалов, которые пропускают воздух и не создают эффекта перегрева. Они помогут защитить не только волосы, но и кожу головы.

Используйте защитные средства

Перед выходом на солнце стоит наносить на волосы специальные спреи, кремы или флюиды с UV-защитой. Такие средства создают дополнительный барьер и помогают уменьшить негативное воздействие ультрафиолета.

Особенно полезными могут быть несмываемые кондиционеры и легкие масла. Они окутывают пряди тонкой защитной пленкой, помогают удерживать влагу и уменьшают сухость.

Перед купанием в море или бассейне волосы также желательно защитить. Соль и хлор могут дополнительно пересушивать пряди, поэтому перед плаванием стоит нанести несмываемый уход или собрать волосы.

Чаще собирайте волосы

В жаркие дни лучше чаще собирать волосы в пучок, косу или хвост. Так меньшая площадь прядей будет непосредственно под солнцем.

В то же время прическа не должна быть слишком тугой. Сильное натяжение может повреждать волосы и раздражать кожу головы. Лучший вариант – мягкие резинки, свободные косы и легкие собранные прически.

Добавьте больше увлажнения

Летом волосам особенно нужно увлажнение. По крайней мере два-три раза в неделю можно наносить маску с компонентами, которые помогают удерживать влагу. Хорошо работают средства с алоэ, гиалуроновой кислотой, пантенолом и другими увлажняющими ингредиентами.

Маску стоит оставлять на волосах примерно на 15–30 минут, если это позволяет инструкция к конкретному средству. После такого ухода пряди обычно становятся более мягкими, послушными и менее склонными к сухости.

Выбирайте более мягкий уход

Летом лучше не перегружать волосы агрессивными шампунями и тяжелыми средствами. Стоит выбирать мягкие шампуни, легкие кондиционеры и уход, который не утяжеляет пряди.

Если волосы приходится мыть чаще из-за жары, пота или купания, особенно важно не пересушивать кожу головы. После каждого мытья желательно использовать кондиционер или легкое несмываемое средство для длины.

Меньше горячей укладки

Фен, плойка и утюжок летом могут еще больше ухудшить состояние волос. Высокая температура пересушивает пряди, делает их более ломкими и может усилить пушистость.

Если есть возможность, лучше давать волосам высыхать естественным образом. А когда без горячей укладки не обойтись, обязательно используйте термозащиту.

Пейте достаточно воды

Состояние волос зависит не только от внешнего ухода, но и от общего состояния организма. В жару важно пить достаточно воды в течение дня.

Также полезно добавить в рацион продукты с высоким содержанием жидкости: арбузы, дыни, помидоры, огурцы, редис, сельдерей и другие овощи и фрукты. Это помогает поддерживать водный баланс и положительно влияет на состояние кожи и волос.

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