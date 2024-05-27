Как замаскировать шрамы макияжем: простые советы

Говорят, что неизбежны в жизни только смерть и налоги, но любители макияжа добавят в этот список третий пункт – шрамы. Они образуются из-за ран и воспалений, ожогов и медицинских процедур и могут быть серьезным поводом для беспокойства, особенно если появляются на лице.

На самом деле ничего страшного в шрамах как таковых нет. Они возникают вследствие здоровой реакции кожи на повреждения и свидетельствуют о том, что ей удалось успешно справиться с проблемой. Иногда шрамы могут быть даже предметом гордости. Но если вас беспокоит такое образование на лице, OBOZ.UA расскажет, что советуют эксперты, чтобы перекрыть его с помощью макияжа.

Прежде всего учтите, что использование макияжа для маскировки шрамов требует несколько иной техники, чем борьба с другими нюансами, как темные круги под глазами или прыщи. В частности, не сработает нанесение толстого слоя средств для коррекции. Из-за того, что шрам объемен, такой подход сделает его только более видимым. Итак, вот что вам нужно будет сделать, чтобы скрыть такой нюанс.

Убедитесь, что кожа увлажнена

Любой вид макияжа ляжет лучше и будет держаться дольше, если нанести его на увлажненную кожу. Поэтому начните его с того, что нанесите на лицо крем и дайте ему впитаться.

Не пропускайте нанесение праймера

Праймеры могут быть очень полезны для улучшения гладкости кожи. А именно ее нарушает наличие шрама. Выберите продукт, который соответствует вашему типу кожи и всегда применяйте его перед тем, как сделать макияж.

Тональный крем наносите до консилера

Аккуратно нанесенный слой тонального крема поможет выровнять тон кожи, а шрамы часто отличаются по цвету. Но не старайтесь наносить продукт плотно. Полупрозрачное покрытие будет оптимальным. Только после этого используйте консилер. Вы можете заметить, что при таком нанесении нужно меньше продукта для достижения нужного эффекта. А меньшее количество косметики помогает лучше скрывать особенности кожи, хотя поначалу это и кажется парадоксальным.

Не забывайте о закреплении

Макияж первым стирается с выпуклых участков лица. А большинство шрамов как раз возвышаются над кожей. Поэтому всегда завершайте макияж продуктом для закрепления – спреем или пудрой.

Учитывайте тип своего шрама

Шрамы бывают разных типов и форм. В зависимости от этого нужно выбирать косметические продукты и методы их нанесения.

Выпуклый шрам. Обычно такие образования гладкие и имеют определенный блеск. Чтобы скрыть его, вам понадобятся матирующие формулы продуктов. Они не только противодействуют блеску, но и имеют немного более сухую текстуру и лучше ложатся на кожу. Если выпуклый шрам не обесцвечен, вам не понадобятся дополнительные или специальные средства. Просто нанесите немного тонального крема и консилера и хорошо их растушуйте.

Углубленный шрам. Такие часто возникают на месте глубоких воспалений кожи. Если ткань в месте повреждения атрофировалась, вам на помощь придет праймер-наполнитель. Также полезным может быть нанесение небольшого количества консилера, чуть светлее тона вашей кожи, на глубочайшую точку шрама. Это сделает его зрительно менее впалым. Наносить продукт лучше тонкой кисточкой для теней.

Окрашенный шрам. Темные пятна часто являются следствием воспалений. Их лучше скрывать с помощью консилера с высокой степенью покрытия. Чтобы усилить его эффект, попробуйте нанести чуть-чуть полупрозрачной пудры до и после применения продукта.

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