'Как я чувствую Херсонщину': украинский студент пришел на выпускной в вышиванке, дизайн которой придумал сам. Впечатляющие фото

Данило Щеголь, родом из Дарьевки Херсонской области, пришел на выпускной вечер в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко в вышитой сорочке "Херсонщина". Ее дизайн он придумал самостоятельно.

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Эта вышиванка не содержит ни одного традиционного орнамента. Даниил разработал ее, используя символы, важные для него и ассоциирующиеся с малой родиной, пишет Суспільне.Херсон.

"Это была исключительно идея того, как я чувствую Херсонщину", – говорит молодой человек. Он рассказал, что попросил своего друга дизайнера помочь ему правильно разместить на сорочке символы, которые он хотел там видеть.

"В центре этой экспозиции есть ласточка – это мой личный символ. Это то, как я чувствую приход весны в Херсонской области", – рассказывает Данило.

Также на рубашке есть саламандра, которая ассоциируется у парня с пустыней и подсолнечник – как ассоциация с ярким желтым цветом Херсонщины. "Но здесь он изображен не желтым цветом, а красным, для того чтобы придать акцент", – пояснил он.

Зеленые, черные капельки и желтые цвета на сорочке вместе образуют композицию "Степь" из "Зорей Триполья" – орнаменты, последовательно показывающие, как выращивается и созревает зерно и собирается урожай.

Еще одним интересным орнаментом на вышиванке является скифская богиня, отвечающая за мореплавателей, змей и воду.

"Этим знаком мы закодировали сюда ничто иное, как море, как две жемчужины Херсонщины, которые у нас есть, которые существуют, – это Азовское и Черное море", – сказал Данило.

Парень признался, что рубашку он одевает не часто, потому что она всегда привлекает внимание людей. "Эта сорочка очень своя, очень родная. Она специфична в ношении, с ней надо очень осторожно", – объяснил он.

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