Юлия Тимошенко пришла на 25-летие 'Батькивщины' в роскошном платье-вышиванке за 110 тысяч гривен. Фото

Украинского политика Юлию Тимошенко заметили в платье от отечественного бренда, цена которого более 100 тысяч гривен. В платье-вышиванке, созданном дизайнером Юлией Магдич, депутат отпраздновала 25-летие партии "Батькивщина".

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На свежих снимках, опубликованных в Facebook, можно увидеть цветочные узоры красного цвета, которые усыпали белую ткань. Фасон платья представлял собой приталенный V-образный верх, юбку-солнце и рукава-буфы. Талию подчеркнула светлая лента и красные кисти.

На официальном сайте Юлии Магдич цена за вышитый кафтан из батиста составляет 109 980 гривен. "Уникальное сочетание традиций и современности, созданное, чтобы отражать ваш яркий персональный стиль. Изысканная этническая 3D вышивка, мотивы и силуэты на основе украинских аутентичных узоров", – говорится на странице бренда.

Однако, как оказалось, платье уже давно украшает гардероб Тимошенко: в 2021-м она поздравляла украинцев с новогодними праздниками в идентичном образе.

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