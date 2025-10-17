Как выглядят любимые джинсы Виктории Бекхэм, которые она носит уже 25 лет

Экс-участница культовой группы Spice Girls и модельер Виктория Бекхэм, как каждая икона моды, имеет свой неповторимый стиль. Ее вкусы почти никогда не меняются. Это касается не только безумной любви к каблукам, без которых звезда не представляет своей жизни, но и джинсов.

Видео дня

Например, своему любимому фасону жена Дэвида Бекхэма не изменяет уже более 20 лет. О вневременной модели рассказали редакторы французского Vogue.

Расслабленный и брутальный стиль – это не про утонченную Викторию Бекхэм. Ей присущи элегантные платья, высокие каблуки и вещи, идеально подчеркивающие ее фигуру. Среди таких – джинсы-клеш на низкой посадке.

Облегающие на бедрах брюки выгодно подчеркивают формы стройной Бекхэм, тогда как расширенные книзу штанины создают идеальную пропорцию в образе. А набедренный пояс только привлекает внимание к спортивному животу 51-летнего модельера.

В таких джинсах ее можно было увидеть и в далеких 2000-х, и во время последних выходов в свет. Бекхэм комбинирует вечноактуальные брюки с облегающим верхом, чтобы открыть талию и подчеркнуть фигуру "песочные часы".

Примечательно, что свои вкусы она транслирует и в собственном бренде. Так, последняя коллекция дизайнера явила миру новую интерпретацию клеша – с необработанными штанинами. Это более расслабленное переосмысление ретро-тренда, которое нашло отклик у современных модниц.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что семь культовых сумок из прошлого триумфально вернулись в моду в этом сезоне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!