Семь культовых сумок из прошлого триумфально вернулись в моду: как они выглядят

Всем известное выражение "все новое – хорошо забытое старое" становится как никогда актуальным в контексте модных тенденций осени 2025 года. В этом сезоне огромную популярность неожиданно приобрели сумки, от которых фанатели девушки еще в 2000-х.

Они привлекают современных модниц своими вневременными дизайнами, а также уникальными деталями, которые добавят интересный акцент любому образу. Редакторы издания Who What Wear показали семь аксессуаров из прошлого, которые стали трендом этой осени.

Chloé Paddington

В 2005 году дизайнер Фиби Файло создала эту культовую сумку для французского бренда Chloé. Тогда аксессуар произвел настоящий фурор среди модниц, а компания даже создала отдельный лист ожидания, чтобы изготовить его для всех, кто делал предзаказы.

Особенностью дизайна Chloé Paddington является массивный золотой замок, придающий ее внешнему виду грубости. Удлиненная сумка изготовлена из мягкой кожи, благодаря чему удобно ложится под руку и повторяет формы тела. Уникальный дизайн аксессуара вновь оказался в центре внимания в 2025 году.

Mulberry Bayswater

Впервые сумка Bayswater была представлена британской компанией Mulberryв 2003 году. Она сразу же полюбилась модницам во всем мире благодаря своему уникальному, но в то же время сдержанному дизайну, акцентным элементом которого являются длинные ручки.

Balenciaga City

В 2001 году Balenciaga представила новый аксессуар, получивший название IT, как сумку для мотоциклистов. Винтажный внешний вид этого модного атрибута в сочетании с особой фурнитурой напоминали создателям байкерский стиль. Однако очень быстро после выпуска аксессуар стал известен как City bag (сумка для города) из-за своей практичности.

Miu Miu Metalassé

Элегантная сумочка Matelassé впервые была представлена на показе бренда Miu Miu в 2006 году. Аксессуар привлек внимание модников тем, что был изготовлен из плиссированной кожи. В этом году бренд решил вернуть культовое изделие, однако в более современном формате.

Fendi Spy Bag

Первая презентация сумки Spy Bag состоялась в 2005-м и очень быстро заняла ведущие позиций в индустрии моды. Аксессуар имеет довольно нестандартную форму, двойную ручку и скрытый карман, из-за чего и получил свое название, что переводится как "шпионская сумка".

Louis Vuitton Speedy

Эта сумка была разработана еще в 1930-х годах и представлена как атрибут для путешествий. Она имела довольно удобную форму, а со временем бренд начал предлагать клиентам различные размеры аксессуара. Дизайнеры Louis Vuitton иногда возобновляли актуальность Speedy благодаря различным коллаборациям, а в 2025-м представили обновленную версию культовой сумки.

Celine Luggage

В 2010-х бывший креативный директор модного дома Celine Фиби Файло разработала аксессуар Phantom. Он быстро пленил рынок благодаря изысканной и четкой форме. В этом сезоне модельер Майкл Райдер решил вернуть на подиумы уникальную сумку, несколько обновив ее внешний вид благодаря более объемным боковым частям. Аксессуар получил название New Luggage.

