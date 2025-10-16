Как выглядит самая модная кожаная куртка осени 2025, которая идеально подходит под джинсы: идеи образов

На протяжении многих сезонов кожанка остается неизменным трендом осени, однако каждый раз появляется одна модель, которая приобретает наибольшую популярность. В этом году самой модной стала куртка с эффектом состаренной кожи.

Потертости на верхней одежде и немного выцветший цвет придают ей особую уникальность, что точно поможет сделать ваш осенний гардероб более разнообразным. Винтажная кожаная куртка прекрасно дополнит любой образ, однако наиболее эффектно будет смотреться с джинсами. Редакторы издания Who What Wear собрали лучшие варианты стилизации самого трендового элемента гардероба этого сезона.

Коричневая кожанка + голубые джинсы + яркий свитер

В пасмурные осенние дни как никогда хочется сделать свой аутфит более ярким. Попробуйте совместить в одном луке светло-голубые джинсы, цветной свитер и кожаную куртку с потертостями в трендовом коричневом оттенке. Образ можно дополнить небольшой сумкой.

Куртка + красные джинсы

Если вы предпочитаете более смелые и неординарные луки, не ограничивайтесь только одним акцентным элементом. Оденьте удлиненную куртку с эффектом состаренной кожи и яркие красные джинсы, что будто выцвели на солнце. К этому аутфиту прекрасно подойдут коричневые туфли на каблуке.

Кожа + oversize джинсы

Объемные голубые джинсы идеально сочетаются с укороченной винтажной кожаной курткой. Такая комбинация поможет выглядеть стильно и не совсем скрыть фигуру благодаря акценту на талии.

