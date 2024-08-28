Как выглядит любимая сумочка Кейт Миддлтон: этот бренд обожает Камилла и другие члены королевской семьи. Фото

Британский бренд Aspinal of London занимает особое место среди фаворитов королевской семьи. Фирма, основанная в 2002 году предпринимателем Иеном Бертоном, известна своими изысканными сумочками, замеченными на руках королевы Камиллы, Зары Тиндолл, принцесс Беатрис и Евгении, а также главной трендсетерки среди монархов – Кейт Миддлтон.

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Жену Уильяма можно было не раз увидеть с моделью Mayfair, которая является примером исключительного мастерства, пишет Daily Mail. Сумка сделана из цельной итальянской кожи и украшена фирменным щитовым замком и логотипом Aspinal. Цена аксессуара составляет 595 фунтов стерлингов (более 32 тысяч гривен).

Любимый аксессуар принцессы Уэльской доступен в 26 цветах. Классический дизайн в винтажном стиле излучает вневременную моду. Королева Камилла и Зара Тиндолл тоже любят Mayfair, и обе были замечены с изысканной бордовой версией.

В марте Зара еще больше поразила обновленной моделью аксессуара, которая была выпущена в 2023 году в честь 10-летия своей предшественницы. Она продемонстрировала черно-красную омбре-сумку стоимостью 750 фунтов стерлингов (около 41 тысячи гривен) на Челтенхемском фестивале, добавив яркий штрих к своей одежде. Этот дизайн отличается изящным силуэтом, массивной цепочкой и современным видом, сохраняя при этом волшебную эстетику Aspinal of London.

Между тем принцессы Беатрис и Евгения неоднократно носили культовую сумку Hat Box цвета бордо, которая отлично подходит для рождественских праздников. Что касается королевы Камиллы, ее симпатия к бренду остается неизменной на протяжении многих лет. Впервые она взяла сумку Letterbox Saddle Bag стоимостью 450 фунтов стерлингов (24,5 тысячи гривен) на литературный фестиваль в соборе Питерборо в 2016 году, что ознаменовало начало ее продолжающегося "романа" с фирмой.

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