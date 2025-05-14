Как выглядеть звездно в вышиванке: с чем можно сочетать

Вышиванка - это не только элемент национальной одежды, но и стильный акцент современного гардероба. Она способна подчеркнуть индивидуальность, добавить образу глубины и сделать его действительно неповторимым. Сегодня вышиванку можно увидеть не только на праздники, но и в повседневных и даже деловых луках.

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Звезды, стилисты и модные инфлюенсеры все чаще интегрируют ее в свои наряды. Все зависит от правильного сочетания - с чем носить вышиванку, чтобы выглядеть современно и элегантно? В этой подборке OBOZ.UA собрал самые удачные идеи, которые помогут создать стильный и гармоничный образ.

Вышиванка с джинсами: универсальный casual

Одно из самых простых и стильных сочетаний - вышиванка с джинсами. Этот дуэт подходит как для женщин, так и для мужчин. Синие или белые джинсы в комбинации с вышитой рубашкой создают непринужденный образ. Дополните его современными кроссовками, лоферами или сапогами-казаками, а в прохладную погоду добавьте тренч или пиджак. Для гармонии выбирайте джинсы светлых тонов к светлым вышиванкам и более темные - к насыщенным цветам рубашки.

Платье-вышиванка: акцент на женственность

Современные дизайнеры предлагают разнообразные платья-вышиванки - от повседневных до вечерних моделей. Такое платье само по себе является центральным элементом образа, поэтому аксессуары должны быть лаконичными. Сочетайте его с классическими туфлями, кедами или сапогами. Для делового стиля добавьте жакет, а для бохо-образа - джинсовую куртку. Избегайте грубых плетеных вещей, чтобы не перегружать look.

Вышиванка с юбкой: баланс стиля

Сочетание вышиванки с юбкой - это классика, которая всегда выглядит актуально. В 2025 году популярны шелковые, джинсовые или полупрозрачные юбки, а также модели с запахом. Для трендового образа попробуйте юбку-сетку в "рыбацком" стиле. Для официальных событий выбирайте юбку-карандаш и заправляйте в нее рубашку. Главное - юбка должна быть простой, без лишних деталей, чтобы не затмевать вышиванку.

Вышиванка с брюками

Для официального или делового образа комбинируйте вышиванку с классическими брюками. Чтобы добавить непринужденности, выбирайте рубашку с яркими узорами или в необычных цветах, например, темно-синем. Брюки палаццо с вышиванкой, заправленной внутрь, и стильным поясом создадут элегантный силуэт. Льняные или кожаные брюки также прекрасно дополнят образ.

Вышиванка с шортами или велосипедками: летняя легкость

Для жарких дней идеальным выбором станут шорты или велосипедки с вышивкой. Это практичное сочетание подходит для прогулок или неформальных встреч. Дополните образ кедами или кроссовками. Избегайте слишком коротких шорт, чтобы сохранить элегантность. Велосипедки с вышиванкой и маскулинным жакетом создадут модный контраст, вдохновленный уличным стилем.

Вышиванка на пуговицах: красота и практичность

Рубашка-вышиванка на пуговицах - хит 2025 года. Ее можно носить как самостоятельный элемент или как верхний слой, комбинируя с футболкой или топом. Сочетайте ее с джинсами, юбками или льняными брюками. Для непринужденного образа оставьте рубашку навыпуск, а для делового - заправьте. Добавьте мокасины или кроссовки, чтобы завершить стильный look.

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