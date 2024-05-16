На Донбассе любили красно-черный орнамент, а в Закарпатье вышивали 'каракули': особенности вышиванок разных регионов

В День вышиванки, который традиционно празднуется в каждый третий четверг мая, украинцы традиционно наряжаются в свои вышитые рубашки, скрывающие символизм. Генетический код украинской нации в каждом уголке страны принято изображать по-разному.

Например, украинцы в Закарпатье привыкли творить, используя различные сочетания цветов, тогда как на Востоке в основном кодировали символы красными и черными нитями. OBOZ.UA расскажет об особенностях вышивки разных регионов.

Буковина

Современная Черновицкая область известна своими роскошно расшитыми рубашками, где можно встретить не только привычную технику вышивания крестиком, но и гладь, закрученный шов и штаповку. Мастерицы в этом краю любят украшать изделия бисером, иногда добавляют цветные элементы.

Львовщина

Во Львовской области не привыкли заполнять орнаментом все пространство. Здесь часто встречаются рубашки, где вышиты только рукава или воротник. Преобладают растительные или геометрические узоры, переплетающиеся между собой.

Полтавщина

Полтавские мастера создают уникальные вышиванки, которые почти не бросаются в глаза, ведь созданы из белой ткани, которую украшают такие же белые, серые или изредка черные нити. Пастельные тона стали визитной карточкой полтавского края.

Харьковщина

Для этого региона характерен особый дизайн – так называемое "дерево жизни". Причудливые зигзаги, олицетворяющие корни и ветви, переплетаются с красными цветами и символизируют несокрушимые традиции, борьбу за выживание и стойкость народа.

Волынь

Неразрывный геометрический орнамент, где преобладают ромбы – особенность Волыни. Их на льняной или хлопковой рубашке вышивают очень близко друг к другу красными, черными или коричневыми нитями.

Закарпатье

Как мы уже писали, найти больше всего цветов на одной рубашке можно, посетив Закарпатье. Здесь не привязываются к одному-двум оттенкам, а предпочитают яркий, цветастый дизайн. Характерным признаком закарпатской вышивки являются "каракули" или кривули – зигзагообразные фигурки.

Донбасс

В Донецкой области рубашки вышивали в основном красно-черными узорами. В этом крае любят изображать нитями цветы, деревья, птиц, звезды, луну и различные природные композиции.

Киевщина

Центральные регионы славятся сочетанием классических красных, чёрных и белых тонов с синими и желтыми. Женские рубашки имели украшенные рукава, уставки, манжеты, воротник, а мужские – только манжеты и воротник.

Одесская область

Одесские мастера собрали в своих традициях элементы разных культур: молдавской, румынской и, конечно, украинской. Здесь привыкли вышивать края рукавов, горловину и подол, будто защищая человека от злых намерений мощными символами.

Ранее OBOZ.UA писал, что Владимир и Елена Зеленские в День вышиванки показали свои черно-белые рубашки. Что они символизировали – читайте здесь.