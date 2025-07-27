Как выглядеть 'на все сто': тренды причесок летом 2025

Когда, как не летом, хвастаться своими волосами и создавать интересные креативные прически? Шапку носить не надо, поэтому самое время поражать всех своей шевелюрой.

Видео дня

Мода этого сезона не требует от нас излишне ярких цветов или сложных укладок. Однако дает пространство, чтобы произвести впечатление своим образом. Как это сделать, рассказал американский Cosmopolitan.

Стрижка "бабочка"

Эта стрижка не столько о форме прически или длине прядей, главная ее особенность в том, чтобы подчеркнуть объем и подвижность шевелюры. Сейчас в моде многослойные текстурированные прически. И стрижка "бабочка" превращает волосы, которые обрамляют лицо, в подобие крыльев бабочки. Они подстригаются более короткими слоями, сохраняя при этом общую длину. Укладывают такую прическу феном, накручивая пряди на большую круглую щетку.

Блестящие мокрые волосы

В эпоху блестящих ногтей и блестящих губ вполне логично, что и прически начали тяготеть к подчеркнутому сиянию. Укладка с эффектом мокрых волос превращается из гламурного приема в распространенный ежедневный тренд. Соленые влажные пляжные волны, блестящие локоны и гладко зачесанная назад шевелюра — образы с "мокрыми" волосами, которые этим летом может себе позволить каждая.

Выгоревший боб

Летом волосы выгорают и естественным образом становятся светлее. Соедините эффект "поцелуя солнца" с модной в этом сезоне стрижкой боб. Для вдохновения можете пересмотреть третий сезон сериала "Белый лотос". Именно там иконическая прическа появляется максимально часто. И доказывает, что подойдет практически любому типу внешности.

Романтические аксессуары для волос

Блестящий зажим или скульптурная заколка в волосах – самый простой способ изменить любую прическу. По сути, это как взять простой наряд и добавить несколько интересных украшений. Этим летом делайте упор на романтику. Особенно на аксессуары для прически с морской тематикой. Жемчуг, ракушки, морские звезды – побудьте немножко сказочной Русалочкой.

Длинная челка

Хотите сделать взгляд выразительным – дайте прядям немножко свободы. Летом лучше обрамлять лицо удлиненной челкой. Она создает то самое актуальное сейчас свободное естественное движение, за ней легко ухаживать и такая длина подходит под все стили челок.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что такое "облачные кудри" и почему они такие модные этим летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.