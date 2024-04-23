Как выбрать идеальный консилер: совет, который изменит ваш макияж

Консилер поможет скрыть не только темные круги под глазами, но и мелкие морщинки, покраснения, расширенные поры и другие недостатки на лице. В первую очередь важно выбрать правильную формулу, которая идеально приспособится к вашим особенностям. Например, с возрастом кожа начинает испытывать недостаток влаги, поэтому слишком густые матовые текстуры будут забиваться в морщины и создавать эффект маски.

Так что поиск качественного консилера – задача со звездочкой. Визажистка Ким Гейли рассказала, как выбрать идеальное средство, которое поможет подчеркнуть естественную красоту и сияние кожи.

Советы для макияжа

Многие продукты, предлагаемые для освещения под глазами, могут оставлять тени серого оттенка. Это визуально придает возраст и делает лицо уставшим и тусклым. Гейли поделилась пошаговым методом безошибочного нанесения консилера.

"Причина, почему зона под глазами выглядит серой, состоит в том, что вы выбрали слишком светлые оттенки", – подчеркнула Гейли.

Вместо этого следует использовать средне-розовый оттенок, который скроет темные круги. Это обеспечит равномерное качественное покрытие.

Зачем нужен консилер

Консиллер выполняет множество функций:

скрывает расширенные поры;

выравнивает тон лица.

маскирует проблемные места;

делает морщины менее заметными;

маскирует пигментацию, сосудистую сетку, покраснение.

Кстати, OBOZ.UA рассказывал, что на прыщи консиллер наносить не стоит. Прыщ является точечным воспалением, а значит и местом большого скопления бактерий. Если прикасаться к нему тюбиком от средства, вы перенесете бактерии в сам продукт и они начнут активно размножаться. Как скрыть зоны воспаления – читайте в материале.

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