Как достичь идеального тонального покрытия на зрелой коже: лайфхаки для женщин 40+

С возрастом наша кожа меняется и становится более сухой, тусклой, морщинистой. Эти изменения являются естественными и вполне нормальными, но они могут значительно усложнить процесс нанесения макияжа.

Зрелая кожа имеет свои особенности, которые требуют особого подхода. Поэтому издание She Finds собрало подборку советов, которые помогут женщинам старше 40 лет достичь идеального тонального покрытия.

Праймер

Самая большая ошибка во время макияжа зрелой кожи – это не использование праймера. Это средство может заполнить и разгладить небольшие морщинки, глубокие поры, а также позволит тональному крему ложиться более равномерно и держаться дольше.

Когда приобретаете любые продукты, в том числе и праймер, обращайте внимание на пометку "увлажняющий" и содержание гиалуроновой кислоты и ретинола. С возрастом кожа становится более сухой и теряет эластичность, поэтому ей не помешает дополнительная подкормка.

Текстуры

Не используйте тяжелые, липкие и сухие текстуры. Они будут сбиваться в изломах кожи, подчеркивая их. Лучше выбирайте кремовые и жидкие продукты, а пудру используйте только в крайних случаях.

Тональный крем

Эксперты советуют взрослым женщинам выбирать тональные кремы, в которых содержатся витамины. Они помогут восстановить кожу и повысить ее упругость.

В частности, витамин А является ключевым ингредиентом в продуктах против старения. Витамины группы В отлично увлажняют и разглаживают кожу, витамин С отлично освещает ее, а витамин Е помогает минимизировать пигментные пятна.

Кисточки

Если вы не очищаете или недостаточно очищаете инструменты для нанесения макияжа, это может привести к высыпаниям, закупорке пор и неоднородному нанесению основания.

Так же если вы наносите косметику руками, то их обязательно нужно тщательно мыть.

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