Как всегда выглядеть молодо: дизайнерка посоветовала действенный способ

Способов придать себе более молодой вид существует немало – можно сменить прическу и макияж, можно заняться спортом. А можно пересмотреть свой подход к собственному гардеробу.

Несколько советов, как сделать это правильно, дала GBNews британская дизайнерка Аманда Вейкли. За вклад в моду она получила Орден Британской империи, а еще в свой 61 год одевается так, будто такого понятия, как возраст не существует вообще. Она просто объяснила, как достичь такого же эффекта любой женщине.

По словам Вейкли, с возрастом нужно меньше гнаться за модными трендами и ставить во главу угла свой персональный стиль. "Пытайтесь разработать ДНК своего стиля и добавлять модные вещи, которые вам нравятся. Носите свою одежду – не позволяйте ей носить вас – и, самое главное, наслаждайтесь", – посоветовала дизайнерка.

Это означает, что следует отдавать предпочтение вещам, которые вам подходят и в которых вам в первую очередь удобно. А какими-то трендовыми предметами дополнять образ, чтобы он выглядел современно.

С годами также становится все более актуальным подход "меньше значит больше". Именно он помогает казаться моложе. "Если у вас отличная укладка, смягчите макияж. С другой стороны, если у вас длинные волосы, соберите их в повседневный хвост, но добавьте глянцевые красные губы", – предложила Вейкли.

Элегантные образы она посоветовала делать менее формальными с помощью каких-то отдельных элементов в стиле кэжуал. К примеру, надеть с деловым костюмом белые кроссовки или простую белую футболку. А то и обе эти вещи. В то время как более простые комплекты, по мнению дизайнера, лучше дополнять чем-то действительно экстравагантным: "Добавьте эффектное украшение, такое как массивное золотое или серебряное колье, к джинсам, футболке и накинутому на плечи оверсайз жакету маскулинного кроя".

По мнению Вейкли, внесение спортивных ноток добавляет элемент крутизны практически в любой образ. Так роскошное, сшитое на заказ пальто хорошо сочетается с джогерами, кроссовками и бейсболкой.

Однако дизайнер подчеркнула, что хитростям стиля можно научиться, но главную роль все равно будет играть личный вкус, который нужно развивать всю жизнь. Женщинам стоит экспериментировать, чтобы найти все, что им действительно подходит – от кроя до цветов и форм.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о 5 вещах, которые никогда не выйдут из моды, а значит, точно могут стать элементом персонального стиля.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.