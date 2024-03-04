6 классических предметов одежды, которые никогда не выйдут из моды

Каждый сезон появляется куча разных брендов и тенденций моды, которые ставят в тупик красавиц, ведь пока эти вещи оказываются на полках гардероба, они уже становятся неактуальными. Поэтому стилисты советуют иметь капсульный и базовый набор одежды, которая ни при каких обстоятельствах не будет неактуальным.

Журнал Best Life советует сосредоточиться на одежде, которую дизайнеры называют вневременной, и тогда не придется морочить себе голову над трендовым образом. Тем более из нижеприведенных вещей можно составить идеальный базовый гардероб.

1. Платье на запах

Универсальный фасон платья, которое будет подходить любой фигуре. Ежегодно оно находит своих ценителей в разных силуэтах, которые всегда актуальны. Летом следует выбрать легкую ткань с рукавами с воланами, которые придадут легкость; зимой же нужно предпочесть трикотаж и соединить его с колготками и теплыми ботинками.

2. Белая рубашка

Базовая вещь, которая подходит к любому образу: с платьем, джинсами, юбкой или верхним слоем на майку... Вариантов множество!

"Его можно носить как базовый слой, заправляя в костюм, надеть поверх леггинсов, под свитер или сверху на майку, – это даже в крайнем случае может быть пляжным прикрытием", – объяснила стилистка Элизабет Косич.

3. Прямые джинсы

Несмотря на тренды, стоит всегда иметь в гардеробе пару прямых джинсов. Тем более будут подходить они к любой обуви. "Это почти как основа для всех джинсов – все остальное адаптируется к этому оригинальному стилю", – объявила стилистка Мишель Барретт.

4. Юбка А-силуэта

"Самой распространенной является юбка А-силуэта до колена. Она также наиболее приемлема для большинства типов фигуры", – рассказала она.

Впрочем, Best Life предсказывает ей дальнейшую популярность в более короткой или более длинной длине.

5. Тренч

Хотя многим бежевый тренч уже нодаел, стоит понять, что это культовая классика, от которой не так просто избавиться.

"Выберите классический цвет хаки или один из ваших самых удобных светлых или темных нейтральных цветов, таких как оливково-зеленый, пудовый, камень, черный или зимний белый", – посоветовала Косич.

6. Бушлат/зимнее пальто

Это непопулярная, но очень практичная замена зимних курток, тренды на которые меняются каждый год. Чтобы подобрать самый лучший вариант, стилистка советует найти длину бушлата, который заканчивается выше или ниже самой широкой точки бедренной кости.

Ранее OBOZ.UA писал о пяти базовых вещах, которыми стоит запастись, чтобы не обдумывать над образом с джинсами и легко выбрать самый лучший верх. Парижанки их имеют в своем гардеробе как обязательные повседневные вещи.

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