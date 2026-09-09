Добавляют объем и легкость: трендовые омолаживающие прически

Главным трендом осени 2026 года в индустрии красоты стал отказ от строгих фиксированных форм в пользу свободных, подвижных причесок. Для женщин зрелого возраста это прекрасная возможность освежить имидж, ведь мягкие слои и пряди вокруг лица смягчают его очертания.

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Профессионально выполненная стрижка позволяет избавиться от тяжелых геометрических контуров у щек или подбородка, которые нередко добавляют возраста. Выбирая стрижку на новый сезон, стоит ориентироваться на текстуру, объем у корней и непринуждённость, посоветовали стилисты kobieta.interia.

Боб в стиле 90-х

Боб остается одним из главных фаворитов сезона, однако осенью 2026 года он приобретает эстетику минимализма 90-х годов. Самая модная вариация имеет четкий силуэт, который при этом остается мягким и удобным в повседневной носке. Его длина может варьироваться от линии челюсти до ключиц (более длинный вариант – лоб или слип-боб). Подстриженные кончики и пряди вокруг лица придают прическе невесомость, позволяя носить волосы как гладкими или волнистыми, так и собранными в низкий хвост.

Стрижка бабочка

Эта прическа продолжает удерживать позиции благодаря своей многослойности. Главный секрет заключается в градуировке: более короткие пряди обрамляют лицо, а длинные остаются сзади, что позволяет сохранить общую длину волос. Это идеальное решение для средних и длинных прядей, утративших объем.

Слои приподнимают прическу в верхней части, акцентируя внимание на глазах и скулах, а укладывать их осенью рекомендуют мягким брашингом с выкручиванием кончиков в сторону от лица.

Бикси или мягкая пикси

Для поклонниц коротких причесок актуальны две вариации:

Бикси – гибрид боба и пикси, который оставляет больше длины сверху и позволяет моделировать челку. Она выглядит динамично даже без длительной укладки ;

; Мягкая пикси – вместо строгих выбритых висков мастера предлагают рваные пряди, удлиненную макушку и косую челку. Такая форма открывает лицо и делает образ современным.

Короткий шег

Стрижка создана для тех, кто предпочитает непринужденный стиль. Она основана на многослойности, выраженной текстуре и намеренно неаккуратном финише.

Эта стрижка подходит для слегка волнистых или тонких волос, которые быстро теряют объем у корней. Вместо идеального выравнивания здесь стоит подчеркнуть естественную структуру прядей с помощью легкого мусса или текстурирующего спрея.

Легкие и подвижные челки

Челка – это самый простой способ обновить образ без радикального изменения длины. Осенью 2026 года в тренде мягкие варианты, которые не создают тяжелой горизонтальной линии на лбу:

Челка-шторка : расходится по бокам и мягко обрамляет лицо;

: расходится по бокам и мягко обрамляет лицо; легкая, неоднородная и слегка деконструированная челка ;

; удлиненная челка вбок: универсальный омолаживающий способ для женщин старше 50 лет, который прекрасно сочетается с прядями у скул.

Как отмечают стилисты, современная укладка предполагает сочетание двух направлений: гладкого блеска в духе 90-х и мягких естественных волн.

Для создания объема рекомендуется использовать косой пробор, пудру для корней или легкую пенку, избегая тяжелых восков и большого количества лака. Важным акцентом является здоровый блеск волос, поэтому обязательно следует использовать термозащиту и выглаживающие средства, которые сохраняют прическу мягкой на ощупь.

Универсальной стрижки, которая омолаживала бы каждую женщину одинаково, не существует. При выборе прически необходимо учитывать форму лица, густоту и структуру волос, линию подбородка и повседневный ритм жизни.

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