Как ваши ногти, но лучше: назван самый трендовый маникюр

Натуральный маникюр не теряет популярности и продолжает возглавлять списки самых модных бьюти-трендов. Особое внимание в этом сезоне привлекает молочный нюдовый оттенок, который создает эффект ухоженных ногтей без ярких акцентов.

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Такой дизайн легко сочетается с любым стилем одежды и уместно смотрится как в повседневной жизни, так и на торжественных мероприятиях. Как уверяют эксперты из myself.de, его можно воссоздать не только в салоне, но и самостоятельно дома, если соблюдать несколько простых правил.

Маникюр молочный нюд

Главная особенность этого маникюра – полупрозрачный молочный оттенок, максимально приближенный к естественному цвету ногтей. Благодаря этому покрытие выглядит аккуратно, свежо и изящно, создавая популярный эффект "ваши ногти, только лучше".

Молочный нюд подходит практически к любой форме и длине ногтей. Особенно гармонично он смотрится на коротких овальных ногтях, хотя не менее эффектно подчеркивает и миндалевидную форму.

Как подготовить ногти к нанесению

Чтобы маникюр выглядел безупречно, важно уделить внимание подготовке. Сначала необходимо аккуратно отодвинуть кутикулу, после чего придать ногтям желаемую форму с помощью пилочки.

Далее следует нанести прозрачное базовое покрытие. Оно поможет выровнять поверхность ногтей, защитит ногтевую пластину от пигмента и сделает маникюр более стойким.

Как правильно наносить молочный нюдовый лак

После высыхания базы можно переходить к цветному покрытию. Для такого маникюра подойдут как холодные розовые, так и теплые бежевые молочные оттенки.

Лак рекомендуется наносить тонким слоем, чтобы сквозь него слегка просвечивалась ногтевая пластина. Если хочется более насыщенного молочного эффекта, после высыхания первого слоя можно нанести второй.

Как продлить стойкость маникюра

Завершающим этапом должно стать нанесение топового покрытия. Оно придает ногтям красивый блеск, защищает лак от преждевременных сколов и помогает маникюру дольше сохранять безупречный вид.

Именно благодаря сочетанию естественности, минимализма и практичности молочный нюдовый маникюр остается универсальным решением для тех, кто хочет, чтобы руки всегда выглядели ухоженно и элегантно.

OBOZ.UA предлагает узнать о форме для ломких ногтей, которая поможет частично решить эту проблему.

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