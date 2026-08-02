Как ускорить рост ногтей: простые хитрости

Длинные и крепкие ногти остаются желанной целью для многих, однако не всем удается отрастить их без ломкости. Часто проблема связана не со скоростью роста, а с неправильным уходом и недостатком питательных веществ.

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Эксперты сайта myself.de отмечают, что несколько простых изменений в повседневных привычках способны значительно улучшить состояние ногтевой пластины. Соблюдение этих рекомендаций поможет сделать ногти более здоровыми, крепкими и менее подверженными повреждениям.

Сбалансируйте рацион

Состояние ногтей во многом зависит от питания. Для формирования прочной ногтевой пластины организму нужен белок, ведь именно из него образуется кератин. Полезно регулярно употреблять яйца, рыбу, кисломолочные продукты и бобовые.

Не менее важны биотин, витамины A, C и E, а также цинк, кальций и железо. Эти питательные вещества помогают укреплять ногти, защищают их от ломкости и поддерживают здоровый рост.

Подпиливайте ногти вместо обрезания

Подпиливание считается более щадящим способом ухода, чем использование ножниц или кусачек. Оно снижает риск появления трещин и расслоения.

Лучше всего придавать ногтям округлую форму и использовать качественную пилку, двигаясь только в одном направлении. Такой подход помогает сохранить целостность ногтевой пластины.

Используйте укрепляющую базу

Перед нанесением цветного лака стоит покрывать ногти специальной укрепляющей базой. Она создает защитный слой, который помогает предотвратить ломкость и расслоение.

Кроме того, такая основа выравнивает поверхность ногтя и снижает негативное воздействие внешних факторов.

Защищайте руки во время домашних дел

Бытовая химия может пересушивать ногти и делать их более ломкими. Именно поэтому во время мытья посуды или уборки рекомендуется пользоваться защитными перчатками.

Они помогают сохранить не только ногти, но и кожу рук, защищая их от агрессивных моющих средств.

Выбирайте мягкие средства для снятия лака

Жидкости с ацетоном могут пересушивать ногтевую пластину, из-за чего она становится более слабой и легче ломается.

Лучше отдавать предпочтение безацетоновым средствам и не снимать лак слишком часто, чтобы у ногтей было время восстановиться.

Делайте перерывы в ношении лака

Постоянное использование декоративного лака может негативно сказаться на состоянии ногтей. Периодические перерывы позволяют ногтевой пластине восстановиться и оставаться крепкой.

Специалисты советуют хотя бы время от времени оставлять ногти без покрытия. Такая простая привычка помогает поддерживать их в здоровом состоянии и способствует равномерному росту.

OBOZ.UA предлагает узнать, что такое ламинирование ногтей и как оно помогает укрепить и улучшить их структуру.

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