Как трансформировать тонкие брови и полностью изменить лицо: действенные способы

Мода на тонкие брови осталась далеко позади, но иногда они могут становиться тоньше из-за возраста или разных состояний здоровья. И это сразу придает всему лицу несколько лишних лет.

Можно ли вернуть бровям естественную плотность ? Бьюти-эксперты утверждают, что да. В первую очередь откажитесь от выщипывания волосков, дайте им отрасти до своего естественного состояния. Если изменения значительные, обратитесь к своему семейному врачу за чекапом, который позволит выявить причины истончения бровей. А что делать дальше в наиболее распространенных ситуациях, расскажет OBOZ.UA.

Карандаш для бровей

Если причина выпадения волосков на бровях кроется в каком-либо заболевании (экзема, алопеция, нарушение функции щитовидной железы), по крайней мере, на время лечения вам понадобится метод, который мог бы замаскировать проблему. Самое простое решение – это дорисовывать желаемую форму с помощью специального карандаша. Выбирайте вариант, который может рисовать действительно тонкие линии. В жару следует отдать предпочтение водостойкому варианту.

Сыворотка для роста волос

Иногда истончение бровей происходит из-за регулярного чрезмерного выщипывания. Фолликул повреждается и перестает продуцировать волосок. Восстановить его функцию может помочь специальная сыворотка. Благодаря витаминам, пептидам, белкам и активным компонентам такое средство возвращает фолликул в активное состояние и из него снова начинает расти здоровый крепкий волос.

Изменение диеты

На рост волос отрицательно влияет нехватка витаминов A, B, D или E или дефицит железа в организме. Чтобы решить эту проблему, необходимо откорректировать свою диету, обогатив ее продуктами, содержащими необходимые питательные вещества и элементы. Конечно, изменения не произойдут сразу – на восстановление сил организма уйдет некоторое время. Точно назвать необходимый период невозможно, ведь многое зависит от возраста, состояния здоровья, серьезности дефицита. На переходное время можно делать брови более густыми с помощью тонирующего геля с эффектом заполнения. Он содержит микроворсинки, позволяющие моделировать, подчеркивать и окрашивать брови и при этом обеспечивает надежную фиксацию.

Микроблейдинг

К сожалению, возрастные изменения существенно откорректировать удастся вряд ли. Здесь на помощь придет перманентный макияж, а точнее микроблейдинг. Чтобы выполнить его, мастер с помощью маленьких лезвий наносит на кожу полустойкий пигмент. Результат получается максимально естественным с виду. Но процедуру нужно повторять раз в 1-3 года – в зависимости от того, как быстро пигмент будет выводиться из организма.

Пересадка волос

Тем, у кого выпадение бровей обусловлено генетическими причинами, нередко рекомендуют пересадку волос в эту зону. Ее выполняют методом переноса волосяных фолликулов из донорской области, чаще всего из кожи головы, на бровь, чтобы увеличить ее полноту. Это недешевая процедура и к выбору хирурга придется подойти ответственно, если хотите получить желаемую форму. Но результат останется с вами надолго.

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