Как спасти сломанную помаду: простой трюк

Все мы знаем, как неприятно, когда любимая помада ломается. Это невероятно разочаровывает и заставляет нас чувствовать себя подавленными.

Однако на самом деле не стоит расстраиваться, ведь есть простой и эффективный трюк, который поможет спасти помаду. О нем рассказал BoxyCharm в TikTok.

Помада может сломаться из-за кучи причин. Возможно, вы слишком сильно на нее нажали, когда спешили, а возможно ваш домашний любимец сбросил вашу косметичку на пол. Несмотря на то, что послужило причиной поломки, существует способ "склеить" помаду быстро и надежно.

Для того чтобы спасти сломанную помаду понадобится только зажигалка.

Порядок действий

Для начала возьмите контейнер для помады. В котором осталась часть продукта и осторожно нагрейте остатки помады так, чтобы она расплавилась, но не стала полностью жидкой. Так же сделайте и с отвалившейся частью помады.

Затем осторожно соедините две части, пока они не успели застыть и с помощью салфетки протрите остатки косметического средства.

Теперь ваша помада выглядит новой и продолжает исправно выполнять свою функцию. Благодаря этому простому трюку вы сможете спасти свою любимую косметику и использовать ее еще долгое время.

Лайфхак с зажигалкой также очень хорошо экономит деньги, поскольку вам не придется покупать новую помаду, а также экологию. Чем чаще люди выбрасывают свою косметику вместо того, чтобы ее реанимировать, тем больше мусор и микропластика оказывается в экосистеме.

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