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Как сэкономить и получить идеальные брови без салона: лайфхак

Анна Онищенко
Lady Oboz
1 минута
105
Как сэкономить и получить идеальные брови без салона: лайфхак

Брови очень сильно влияют на то, имеет ли лицо привлекательный вид. Они могут как дополнить образ, так и испортить его.

Большинство женщин регулярно посещают салоны красоты, чтобы поддерживать брови в хорошем состоянии. Однако в сети на платформе Reddit поделились интересным лайфхаком, который поможет вам добиться не худшего результата в домашних условиях.

Регулярно ходить к бровисту – это не только дорого, но очень неудобно. Не факт, что в тот день, когда вы свободны, есть места на запись или мастер может заболеть и т.д.

Как сэкономить и получить идеальные брови без салона: лайфхак

Казалось бы, тогда лучше окрашивать брови самостоятельно дома, однако, во-первых, обычные краски оставляют очень сильный отпечаток на коже.

Во-вторых, если у вас достаточно светлая кожа и волосы, трудно найти в масс маркете краску, которая бы вам подходила идеально.

Лайфхак для идеальных бровей

Пользователь Reddit написала о том, что имеет довольно светлые брови и хочет их несколько затемнить, но при этом выглядеть естественно. Это довольно сложно, ведь ни карандаш для бровей, ни другие косметические средства не давали желаемого результата.

Как сэкономить и получить идеальные брови без салона: лайфхак

Поэтому она начала использовать специальную краску для бороды и усов. Она довольно дешевая и, как правило, продается в тюбике с крышкой, поэтому ее удобно использовать и хранить.

Мужская краска имеет множество оттенков, поэтому вы без проблем найдете тот, который подойдет вам идеально.

Кроме того, краска для бороды не агрессивна и работает больше, как тонировочное средство, а не перманентная краска. Благодаря этому вы можете не переживать, что ваши брови будут слишком темными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно ухаживать за бровями, чтобы выглядеть современнее.

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