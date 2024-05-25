Как сэкономить и получить идеальные брови без салона: лайфхак

Брови очень сильно влияют на то, имеет ли лицо привлекательный вид. Они могут как дополнить образ, так и испортить его.

Большинство женщин регулярно посещают салоны красоты, чтобы поддерживать брови в хорошем состоянии. Однако в сети на платформе Reddit поделились интересным лайфхаком, который поможет вам добиться не худшего результата в домашних условиях.

Регулярно ходить к бровисту – это не только дорого, но очень неудобно. Не факт, что в тот день, когда вы свободны, есть места на запись или мастер может заболеть и т.д.

Казалось бы, тогда лучше окрашивать брови самостоятельно дома, однако, во-первых, обычные краски оставляют очень сильный отпечаток на коже.

Во-вторых, если у вас достаточно светлая кожа и волосы, трудно найти в масс маркете краску, которая бы вам подходила идеально.

Лайфхак для идеальных бровей

Пользователь Reddit написала о том, что имеет довольно светлые брови и хочет их несколько затемнить, но при этом выглядеть естественно. Это довольно сложно, ведь ни карандаш для бровей, ни другие косметические средства не давали желаемого результата.

Поэтому она начала использовать специальную краску для бороды и усов. Она довольно дешевая и, как правило, продается в тюбике с крышкой, поэтому ее удобно использовать и хранить.

Мужская краска имеет множество оттенков, поэтому вы без проблем найдете тот, который подойдет вам идеально.

Кроме того, краска для бороды не агрессивна и работает больше, как тонировочное средство, а не перманентная краска. Благодаря этому вы можете не переживать, что ваши брови будут слишком темными.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как правильно ухаживать за бровями, чтобы выглядеть современнее.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.