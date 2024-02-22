Как сделать ямочки на щеках с помощью макияжа: простой лайфхак

Ямочки на щеках – чрезвычайно милая особенность внешности, которая придает улыбке особый шарм. Но врожденными такие ямочки являются не у всех, поэтому можно воспользоваться бьюти-лайфхаком, который набирает популярность в соцсетях – он позволяет создать иллюзию этой черты с помощью макияжа.

Краткий урок по созданию ямочек опубликовала индийская блогерка Приянка Жазмин. Все, что вам понадобитсяя, это консилер и средство для контуринга.

Начните с того, что очистите кожу лица и нанесите увлажняющее средство. В таком случае макияж ляжет лучше.

Далее покройте кожу вашим обычным тональным средством. Цвет лица должен быть гладким и ровным, чтобы трюк удался в полной мере.

А теперь создайте магию с помощью контуринга. Улыбнитесь и вы увидите мышечную складку, где должна располагаться ямочка. На этом месте нанесите маленькую полоску темного средства, а с двух сторон от нее – по полоске светлого консилера. Тщательно растушуйте все с помощью спонжа.

В заключение нанесите легкий хайлайтер или более светлый консилер на область непосредственно над искусственными ямочками. Это усилит иллюзию глубины. Чтобы контуринг держался целый день, закрепите макияж полупрозрачной пудрой. Теперь, когда вы будете улыбаться, такой трюк будет имитировать природные ямочки.

Наиучший эффект этот лайфхак будет иметь на фотографиях. Вживую, особенно с близкого расстояния, нарисованные ямочки будут выглядеть менее убедительно.

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