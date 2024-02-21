Как быстрее сделать идеальный макияж: пять приемов для ленивых

Как порой не хочется тратить утром время на то, чтобы нанести косметику, а вместо этого еще немного поспать. Но от макияжа отказываться тоже не хочется. Что делать в таком случае?

На помощь придет подход "ленивая девушка". Он помогает максимизировать результат с минимумом усилий. Эти умные советы и рекомендации упрощают процедуру макияжа, доказывая, что иногда меньше – это лучше. Ключ заключается в использовании универсальных продуктов и простых методах их нанесения. OBOZ.UA рассказывает об этих лайфхаках подробнее.

Замените тональную основу на ВВ-крем

Чтобы не тратить время на нанесение множества праймеров, тональных средств и увлажняющих кремов, можно приобрести только один тюбик с ВВ-кремом. Этот косметический бальзам является типичным универсальным продуктом, обеспечивающим увлажнение, покрытие и часто еще и SPF-защиту вдобавок. Это идеальное решение для выравнивания тона кожи в один простой шаг.

Одно средство для губ и щек

Не обязательно тратить время на использование помады и румян. Небольшая капля средства для губ, если вы его хорошо растушуете, быстро придаст вашему лицу свежесть. Его же можно использовать и для макияжа глаз, получив в результате модный образ в одном цвете.

Нанесение пальцами

Использовать для мейкапа кучу кистей и спонжей очень утомительно и совсем не обязательно. Хорошо все нанести и растушевать можно и пальцами. Тепло кончиков пальцев помогает продукту таять на коже, придавая макияжу более естественный вид. Этот трюк будет особенно эффективен с кремовыми текстурами.

Нюдовый лайнер для глаз

Если вы хотите, чтобы ваши глаза выглядели больше, а взгляд был свежим, просто нанесите на водную линию нюдовую подводку. Она выглядит не так резко, как белая, и при этом создает иллюзию яркого взгляда даже без необходимости использовать тени.

Сухой шампунь

Совершенно не обязательно ежедневно тратить время на мытье головы. Освежить прическу в считанные минуты поможет сухой шампунь. Нанесите его у корней волос и немного подождите, пока средство соберет лишний жир из волос, а затем расчешитесь и сформируйте прическу.

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