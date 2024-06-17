Как сделать взгляд максимально ярким: секрет для нанесения туши

Ни один макияж не будет совершенным без нескольких взмахов туши. Подчеркнутые ресницы придают взгляду насыщенность и выразительность. Однако часто, несмотря на все усилия, туш склеивает ресницы, а в конце дня и вовсе начинает осыпаться.

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Эксперты рассказали, как сделать взгляд максимально ярким. Секрет в том, чтобы не бояться экспериментировать и придать ресницам акцент с помощью цвета.

Необходимо освоить двойной этап нанесения туши. Сначала следует покрыть ресницы голубой тушью, что удлинит волоски на придаст выразительности. А затем нужно нанести обычную черную тушь, но только на нижние ресницы.

Визажисты отмечают, что этот лайфхак может показаться довольно странным, но обычно синие туши не настолько пигментированы, чтобы создавать сценический эффект. Они могут подчеркнуть глубину светлых глаз и сделать более выразительными карие оттенки.

Здесь также действует правило "чем меньше – тем лучше". Тушь обычно склеивает ресницы и ложится комочками, если она уже начинает засыхать или если вы наносите слишком много средства на ресницы.

Также нужно подобрать правильное освещение – так вы сразу увидите все особенности и сможете быстро устранить недостатки. Лучше наносить макияж, поставив зеркало при достаточном дневном свете, например у окна.

Кстати, если наносить тушь, как обычно, на все ресницы, глаза станут круглыми и открытыми. А, сменив технику так, чтобы прорисовывать ресницы под углом, можно визуально удлинить лицо. Подробнее об этом лайфхаке – читайте в материале.

Также OBOZ.UA рассказывал, как часто следует менять тушь для ресниц и какой срок годности является оптимальным.

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