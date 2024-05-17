Гениальный способ нанесения туши сделает лицо худее. Видео

Тушь поможет создать правильные акценты, раскрыть взгляд и подчеркнуть глаза. Независимо от того, пытаетесь ли вы создать нежный натуральный макияж или хотите сиять в толпе, ни один образ не будет завершен без нескольких взмахов туши.

Визажисты говорят, что есть один интересный способ нанесения туши, что визуально сделает лицо худее. Как красить ресницы, чтобы лицо подтянулось, а глаза стали больше, рассказало издание Mirror.

В сети набирает популярность простой лайфхак. Если наносить тушь, как обычно на все ресницы, глаза станут круглыми и открытыми. А, сменив технику так, чтобы прорисовывать ресницы под углом, можно визуально удлинить лицо. Нужно только нанести средство на наружный уголок ресниц движениями в сторону.

Специалисты могут мгновенно изменить внешность, используя контур, хайлайтер, бронзер и румяна, чтобы вылепить черты лица и акцентировать внимание на нужных деталях.

Как оказалось, есть очень простой способ значительно изменить свой повседневный макияж, и все, что вам нужно – это научиться правильно пользоваться тушью для ресниц. Этот метод может кардинально изменить форму глаз и таким образом визуально подтянуть лицо.

Если, протестировав многие популярные бренды, вы так и не получили обещанного рекламного эффекта удлинения, возможно, пора изменить технику нанесения туши. В последнее время в сети популярности набирает техника с условным названием "mascara cocktailing". Речь идет об использовании нескольких щеток, чтобы придать ресницам дополнительный объем, длину и четкость. Детальнее о комбинированном способе нанесения туши – читайте в материале.

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