Как долго пригодна тушь для ресниц: назван срок-ориентир

Каждая косметика имеет срок годности, поэтому не следует пренебрегать этим показателем. И дело не только в изменении структуры и густоты, что делает нанесение не столь удобным, как раньше. Просроченные средства могут вызвать проблемы со здоровьем.

Тушь для ресниц является неотъемлемой частью макияжа, поскольку она визуально делает глаза больше, а взгляд – выразительнее. Как долго можно использовать тушь, рассказали эксперты Mirror.

Профессиональная визажистка Рэйчел Дайверс подчеркнула, что важно наблюдать за изменениями текстуры и запаха формулы, чтобы определить, нужно ли покупать новое средство. Ориентиром обычно является трехмесячный срок.

Тушь может со временем со временем высыхать, становиться густой, браться комками и даже шелушиться. Более того – в старом тюбике могут накапливаться бактерии, например, если недавно у вас была глазная инфекция.

Фактически, декоративная косметика и средства по уходу за кожей имеют сроки годности, обозначаемые аббревиатурой PAO, что означает "period after opening", период после открытия. Например, на тональном креме может быть отметка в 18 месяцев – это значит, что если он правильно хранится, им можно пользоваться довольно долго.

Визажисты также призывают никогда не делиться своей тушью, поскольку это может привести к распространению бактерий и возникновению глазных инфекций.

Если вы ищете способы, чтобы ваша тушь оставалась свежей дольше, убедитесь, что крышка всегда плотно закрыта, поскольку это сохраняет формулу и предотвращает быстрое высыхание.

Также никогда не следует ложиться спать, не смыв тушь, ведь это может повлечь за собой повреждение ресниц, а также раздражение глаз, поскольку средство расслаивается и мигрирует в глаза во время сна.

Косметические средства медленно разрушаются с течением времени, даже если их правильно хранить. Срок годности зависит не только от ингредиентов и консервантов в составе, но и от качества упаковки. Признаком просроченного продукта является то, что кожа вдруг начинает чесаться после нанесения – особенно если никаких побочных эффектов не было раньше. Как распознать, что ваша косметика испортилась – читайте в материале.

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