Как сделать так, чтобы тушь не скатывалась в комочки и не осыпалась: гениальные хитрости

Чтобы тушь не скатывалась в комочки, не размазывалась и держалась в течение дня, важно правильно наносить ее на ресницы. Важную роль играют также последовательность нанесения макияжа и выбор одной формулы туши.

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Визажистка Ферро советует не набирать слишком много средства сразу и делать короткую паузу между слоями. Для более стойкого результата можно использовать водостойкую или тюбиковую тушь.

Хитрость для нижних ресниц

Правильно накрашенные нижние ресницы делают глаза более выразительными, однако добраться до них сложнее, чем до верхних. Визажистка советует после нанесения туши добавить чуть больше средства на наружные ресницы, пока они еще остаются влажными.

Затем их нужно очень осторожно направить наружу и слегка соединить между собой. В результате ресницы образуют нежные пучки или форму веера, а не будут торчать по отдельности.

По словам эксперта, давить нужно легко, не вытягивая волоски. Такой прием помогает создать эффект более открытого "кукольного" взгляда, предотвращает образование комочков и снижает риск попадания туши на кожу под глазами.

Почему тушь скатывается в комочки

Тушь часто образует комочки, когда средство начинает высыхать или когда на ресницы сразу наносят слишком большое его количество. Проблема также возникает, если не дать предыдущему слою немного подсохнуть.

Поэтому не стоит пытаться создать длину и объем одним толстым слоем. Лучше нанести небольшое количество туши, подождать примерно 15 секунд, а затем при необходимости повторить нанесение.

Если тушь заметно подсохла, лучше не пытаться бесконечно восстанавливать её, ведь это может ухудшить нанесение и привести к появлению комочков.

Как сделать так, чтобы тушь не размазывалась

Одним из способов избежать размазывания визажистка называет использование туши в тюбике. Такая формула помогает макияжу дольше держаться на ресницах и не оставлять следов на коже в течение дня.

Снизить риск растекания также могут водостойкая тушь и небольшое количество фиксирующей пудры под глазами.

Как наносить несколько слоев туши

Несколько слоев помогают придать ресницам длину и объем, однако эксперт не советует смешивать туши разных брендов и формул. Средства могут плохо сочетаться друг с другом, из-за чего на ресницах появятся комочки.

Перед нанесением туши Ферро рекомендует подкрутить ресницы. Щипцы можно немного нагреть теплым воздухом фена, однако они не должны быть горячими.

Между слоями туши следует делать паузу примерно на 15 секунд. Это поможет не нанести слишком много средства сразу и сохранит ресницы разделенными.

Каких ошибок следует избегать

Первая распространённая ошибка – наносить тушь до пудры или теней. Частицы косметики могут осесть на ресницах и высохнуть. Если потом попытаться перекрыть их дополнительным слоем туши, она может сбиться в комочки. Визажистка советует красить ресницы в конце макияжа, когда пудра и тени уже нанесены.

Еще одна ошибка – сильно закрывать глаза, пока тушь не высохла, а затем сразу использовать спрей для фиксации макияжа. В таком случае средство может отразиться на веках и размазаться под глазами.

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