Как сделать профессиональный маникюр дома: пошаговая инструкция

Независимо от того, есть ли у вас желание и необходимость уделить несколько минут себе или просто нет желания тратить деньги на салонный маникюр, освоение техники домашнего ухода станет полезным навыком. Тем более что на самом деле это совсем несложно.

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Конечно, наличие необходимых инструментов и средств еще не гарантирует идеального результата – каждый, кто хотя бы раз пытался накрасить ногти самостоятельно, знает, что это требует определенного уровня навыков. Однако добиться качественного результата вполне реально. Издание Allure составило пошаговую инструкцию с учетом инструментов и профессиональных техник, которые помогут сделать идеальный маникюр в домашних условиях.

Что понадобится для процедуры

Для полноценного ухода за ногтями стоит заранее подготовить базовый набор инструментов:

пилочка для придания формы;

баф для шлифовки и выравнивания ногтевой пластины;

масло для кутикулы, чтобы смягчить ее перед отодвиганием;

щетку для ногтей для удаления масла перед покраской;

базовое покрытие, цветной лак и топ-покрытие для придания желаемого цвета и блеска.

Если перед началом нужно снять старый лак, эксперты советуют использовать средства на масляной основе. Обычный ацетон действует слишком агрессивно, сушит кожу и может привести к ломкости ногтей. Хорошим выбором станет, например, ремувер с розовым маслом.

Придание формы

Для укорачивания ногтей лучше использовать кусачки (книпсер), если вы не планируете сохранять текущую длину. При обрезке важно начинать с края ногтя и постепенно продвигаться к другой стороне, а не начинать с середины. Это поможет уберечь ногтевую пластину от расслоения.

Если ногти длинные, обрезка кусачками является обязательным этапом – не стоит пытаться спилить значительную длину только пилочкой. Здесь действует "правило 90/10": 90% формы создается кусачками, и лишь 10% – пилкой.

Во время спиливания ногтям придают желаемую форму: овальную, квадратную, мягкий квадрат и т. д. Ориентироваться можно на естественную линию кутикулы и свободного края: если край имеет изогнутую форму ("улыбку"), удачным выбором будет овальная форма, а если линия прямая – квадратная.

Движения пилочкой должны направляться от боковых валиков к центру. Возвратно-поступательные движения ("пиление туда-сюда") приводят к появлению заусенцев и микротрещин. Однонаправленные движения к центру обеспечат более гладкий край.

Шлифовка

После придания формы поверхность ногтевой пластины необходимо обработать бафом для создания гладкой поверхности. Для этого мягкими движениями бафом проходят по каждому ногтю в течение нескольких секунд. Пропускать этот этап не стоит, ведь любые неровности на поверхности ногтя будут заметны под слоем лака.

Для общего ухода за кожей рук рекомендуется также проводить эксфолиацию не реже одного раза в неделю. Для этого подойдет мягкий скраб (например, с кокосом и розой), который массажными движениями распределяют по кистям, уделяя особое внимание кутикуле и суставам, после чего смывают водой.

Уход за кутикулой

Каплю масла для кутикулы следует втереть массажными движениями в основание ногтя, после чего осторожно, но уверенно отодвинуть кутикулу пушером или апельсиновой палочкой. Это визуально удлиняет ногтевую пластину.

Несмотря на то, что в салонах часто практикуют обрезной маникюр, делать это самостоятельно дома не рекомендуется. Срезание кутикулы без должного опыта может привести к повреждениям, порезам и последующему инфицированию ногтевого ложа. Здоровая кутикула создает естественный защитный барьер, который не стоит нарушать.

Увлажнение кутикулы маслами или сыворотками должно быть регулярной процедурой, а не просто элементом маникюра. Сухая кутикула склонна к появлению заусенцев. Предпочтение следует отдавать средствам на масляной основе, которые обеспечивают глубокую гидратацию.

Обезжиривание

После использования масла и отодвигания кутикулы его остатки необходимо тщательно смыть. Именно остатки масла на ногтевой пластине являются главной причиной быстрого отслоения и сколов лака. Чтобы избавиться от остатков средства, используют щёточку для ногтей с тёплой мыльной водой.

Альтернативный вариант – протереть ногти ватным диском, смоченным в изопропиловом спирте или тонике для лица. Это обеспечит надежное сцепление лака с поверхностью. При этом важно протирать только саму ногтевую пластину, избегая попадания средства на кожу вокруг ногтя.

Нанесение основы

Во время окрашивания руку лучше опирать на стол для стабилизации кисти. Первым слоем всегда наносят базу. Она обеспечивает равномерное нанесение цвета и защищает ноготь от пигментации. Наносите только тонкий слой средства. Базовому покрытию следует дать просохнуть не менее одной минуты.

Нанесение цвета в два слоя

Цветной лак всегда наносится в два тонких слоя с интервалом в несколько минут между ними, чтобы избежать появления пузырьков и вмятин. Кисточку ведут от центральной части ногтевого ложа к краям. Также обязательно нужно "запечатывать" торец (свободный край) ногтя – это существенно продлевает стойкость покрытия.

Самая большая сложность при домашнем маникюре заключается в нанесении лака нерабочей рукой. Для облегчения процесса можно использовать специальные эргономичные насадки на флакон, которые обеспечивают лучший контроль и плавность движений. При использовании стандартной кисточки стоит помнить, что аккуратность приходит с практикой.

Финишное покрытие

В завершение наносится качественный топ. Он закрепляет цвет, придает глянцевый блеск и защищает от сколов. Для продления срока носки маникюра топ можно повторно наносить каждые 2-3 дня. После высыхания топа (что займет около минуты) следует регулярно использовать увлажняющий крем или масло в течение дня, чтобы поддерживать ухоженный вид кожи и кутикулы.

Маникюр готов! Процесс ухода за ногтями стоит воспринимать не как бытовую рутину, а как приятный ритуал заботы о себе. Самостоятельный уход позволяет всегда иметь ухоженные руки и быстро исправлять мелкие недостатки. А чтобы время прошло незаметно, покраску ногтей можно совмещать с просмотром любимого шоу или прослушиванием подкаста.

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