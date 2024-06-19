Как сделать полностью водостойкий макияж: основные советы

Современные косметические продукты позволяют создать действительно устойчивый макияж, который не осыпается, не размазывается и противостоит влажности. Но, чтобы создать действительно водостойкий мейк, нужно не просто использовать правильные продукты, но и наносить их соответствующим образом.

Видео дня

Профессиональные визажисты утверждают, что качественно выполненный образ выдержит и дождь, и жару, и тренировки в спортзале. OBOZ.UA собрал их советы, как создать такой макияж и не переживать за него даже в самый насыщенный день.

Не пропускайте нанесение праймера

Праймер не просто готовит кожу к нанесению косметики. Он создает гладкую основу для макияжа, помогая ему лучше и дольше держаться на лице. Выберите продукт на силиконовой основе, если хотите создать такой барьер между кожей и пигментами, который выдержит воздействие воды.

Отдавайте предпочтение водостойким формулам

В жару, когда кожа потеет и сама выделяет влагу, водостойкие тушь, подводка и тональный крем не будут размазываться и растекаться. Также они выдержат воздействие воды из внешней среды. Если вы знаете, что вам придется носить макияж в условиях высокой влажности, отдавайте предпочтение именно таким продуктам.

Правильно наслаивайте продукты

Чтобы увеличить устойчивость своего мейка, правильно наслаивайте косметические продукты друг на друга. Начните с легкой тональной основы или тонированного увлажняющего крема – используйте его в качестве базы. А затем нанесите пудру для закрепления – она зафиксирует ее. Такое нанесение помогает создать барьер, который защитит от воды макияж и обеспечит его устойчивость.

Выбирайте жидкие помады с матовым финишем

Сохранить цвет губ очень непросто, ведь они постоянно находятся в движении и часто прикасаются к чему-то – к посуде во время еды и питья, к другим людям во время поцелуев. Наиболее стойкой формулой помады является жидкая с матовым финишем. Такой продукт обеспечивает интенсивный цвет, не разрушающийся даже при действии воды. Постоянно подкрашиваться не придется. Но позаботьтесь о предварительном увлажнении губ, ведь подобный продукт может давать ощущение сухости.

Купите промокальную бумагу для макияжа

Конечно, поправить макияж можно и ватной палочкой, и салфеткой, и даже пальцем, но наиболее эффективное решение для таких случаев – это специальная промокальная бумага. Он впитывает влагу и жир, не действуя при этом на средства для макияжа. Поэтому держите упаковку этих салфеток постоянно под рукой, если вы знаете, что ваш мейк может потечь.

Воспользуйтесь спреем для фиксации

После того как вы завершите наносить макияж, закрепите его с помощью специального спрея. Распылите продукт на все лицо и не прикасайтесь к нему, пока оно полностью не высохнет. После этого ваш образ будет дополнительно защищен от различных внешних воздействий – от прикосновения рук до тепла и воды.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие техники макияжа помогут эффективно скрыть недостатки кожи.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.