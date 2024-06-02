Как сделать макияж smoky eyes на зрелой коже: советы визажистов

Некоторые говорят, что зрелым женщинам нужно постепенно отказываться от некоторых приемов макияжа. К примеру, перестать делать smoky eyes, якобы это только подчеркивает возрастные изменения кожи.

Но профессиональные визажисты убеждают: если это ваш любимый стиль макияжа глаз, отказываться от него точно не нужно. Однако следует подкорректировать некоторые приемы его нанесения. OBOZ.UA собрал несколько советов.

В самом деле, после 30 лет кожа начинает постепенно терять упругость. Первые заметные изменения возникают в районе 40 лет. И эти небольшие "гусиные лапки" почему-то заставляют многих женщин избегать более смелых стилей макияжа глаз. Классический дымчатый макияж глаз – вероятно, самый смелый из всех, и от него отказываются в первую очередь. А зря. Все, что нужно изменить с возрастом, это начать немного больше внимания уделять складкам век и изучить несколько новых приемов. Но не переживайте. Они не сложны.

Все внимание на складку века

Несмотря на возраст, цвет, которым вы делаете макияж, smoky eyes может быть любым: темным и светлым, нейтральным и ярким, матовым и сияющим. Но имейте в виду, что на зрелой коже, прежде чем приступить к выбору цвета, прежде следует нанести на веки праймер для теней. Это обеспечит более равномерное покрытие и идеальную стойкость.

Когда все будет готово, определите точную позицию складки века. На зрелой коже она может быть менее выражена. Чтобы не ошибиться, расслабьте лицо и посмотрите прямо в зеркало. Брови не поднимайте. Помните, что ваше спокойное лицо – это то, что видят люди. Определив правильное положение складки, нанесите на нее один или несколько слоев матовых теней, немного темнее естественного цвета вашей кожи, чтобы затенить ее.

Определите правильное направление растушевки

С возрастом направление растушевки теней должно меняться. Если в юном возрасте можно делать ее прямо в направлении виска, то со временем нужно направлять условную линию макияжа глаз вверх. С возрастом кожа здесь начинает немного провисать, что может закрывать обычным образом выполненные smoky eyes. А смена направления поможет зрительно подтянуть эту зону.

Попытайтесь нарисовать подводкой стрелку, направленную от внешнего уголка глаза, вертикально вверх. Далее от точки зрачка, когда вы смотрите прямо вперед, подведите к верхнему кончику той линии еще одну – под углом примерно 45 градусов. Заполните полученный треугольник темными тенями для век. Вы будете поражены, насколько удачным окажется результат.

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