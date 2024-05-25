Как сделать макияж глаз как у звезд: советы для нанесения теней

Тени для век придают взгляду выразительность и могут зрительно увеличить глаза. Однако недостаточно просто нанести определенный цвет – решающую роль играет правильная техника.

Цвет, структуру (матовую или мерцающую) и технику нанесения следует выбирать в зависимости от формы глаз, черт лица и возрастных особенностей кожи. Эксперты рассказали, как правильно наносить тени для век.

Набор кисточек

Используйте по крайней мере две (а лучше больше) щеточки для макияжа. Одна кисточка – это нерационально и неэкономно: вам придется промывать ее между каждым цветом и выбирать между точностью и безупречным сочетанием.

Синтетичная кисточка с коротким ворсом подойдет для нанесения пигмента на веки, поскольку она набирает максимум продукта, а пушистая круглая щеточка идеальна для растушевки.

Очередность нанесения

Визажисты советуют наносить тени перед тональным кремом и консилером. Мелкие пигментированные частицы могут осыпаться на кожу, так что придется постоянно вытирать область под глазами салфеткой, что может испортить предварительно нанесенный макияж.

Подготовительный этап

Всегда важно подготовить область вокруг глаз перед нанесением теней, чтобы предотвратить скатывание средства, создать более насыщенные цвета и увеличить долговечность макияжа.

Лора Шеперд, визажистка из Cosmetics à la Carte, советует не использовать средства, содержащие масла, а предварительно нанести праймер. Если у вас очень жирные веки, вы можете после праймера слегка посыпать кожу полупрозрачной пудрой.

От светлого до темного

Цвет пигментов зависит от природного подтона кожи, цвета глаз и волос, особенностей лица. Визажистка Анна Лингис из W7 Cosmetics подчеркнула, что нанесение теней от светлого до темного оттенков даст вам больше контроля над растушевкой.

Лучше наносить светлый оттенок на все веко, а небольшое количество более темного пигмента – на наружную складку, и тщательно растушевать.

Яркие оттенки

Яркие пигменты лучше наносить на центральную часть век или даже по нижней линии роста ресниц. Чтобы усилить оттенок, можно добавить капельку воды. Просто распылите немного воды на кисточку перед нанесением теней.

Последний штрих

Корректор и консилер помогут осветить зону под глазами и сделать взгляд еще более насыщенным и выразительным. Визажисты рекомендуют наносить консилер от внутреннего уголка глаз до начала брови, говоря, что это помогает выделить форму глаз.

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