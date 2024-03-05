Как сделать макияж без макияжа и выглядеть впечатляюще: простые советы

Уметь делать полный вечерний мейкап – это полезный навык, но в повседневной жизни он вряд ли актуален. В последнее время набирает обороты тренд на натуральность, в том числе на максимальную естественность во внешности.

Но как сделать этот трендовый макияж без макияжа? OBOZ.UA собрал основные лайфхаки визажистов, которые помогут сохранить уверенность в своем виде и создадут впечатление "голого" лица.

Правильно ухаживайте за кожей

Здоровая сияющая кожа сама по себе смотрится лучше, чем любой, даже самый лучший тональный крем. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы подобрать для ухода такую косметику, которая подойдет именно вам и решит именно ваши проблемы – сыпь, пигментные пятна, сухость и т.д. На это может уйти определенное время и за помощью, возможно, придется обратиться к профессиональному косметологу. Но результат будет того стоить. Вы будете выглядеть потрясающе в любое время суток.

Используйте легкую базу

Если вы все еще не готовы отказаться от тона, обратите внимание на легкие текстуры с неполным покрытием. Сейчас существует большой выбор BB-кремов, CC-кремов и тонированных увлажняющих и солнцезащитных средств. Выбирайте оттенок, максимально приближенный к вашему природному цвету кожи и наносите небольшое количество средства.

Откажитесь от контуринга

Давайте смотреть правде в глаза – тщательно сделанный контуринг хорошо выглядит только на фото, в реальной жизни контурированное лицо выглядит неестественно. Поэтому этот прием не сочетается с "макияжем без макияжа". Если вам все же хочется придать лицу определенную скульптурность, пользуйтесь хайлайтерами и консилерами для осветления нужных зон. Отдавайте предпочтение кремовым текстурам, естественным оттенкам и хорошо все растушевывайте.

Подарите себе бронзовое сияние

Летом вам может понадобиться капля бронзатора, чтобы придать лицу сияние загара. Наносите его на те участки лица, куда естественно падают солнечные лучи – на кончик носа, скулы, надбровные дуги, подбородок. И не забывайте растушевывать.

Подчеркните свои естественные брови

Брови называют фундаментом макияжа, поэтому заботиться об их четкой форме важно. Но для природного мейкапа придется отказаться от рисования графических бровей. Подкорректируйте свою естественную форму, зачешите волоски желательным образом и закрепите с помощью прозрачного или полупрозрачного геля нужного вам оттенка.

Если вам нужно придать бровям определенную форму, следуйте некоторым советам. Вместо того чтобы рисовать все с нуля, используйте естественную бровь как трафарет и формируйте ее с помощью карандаша. Легкими штрихами подровняйте естественную линию. Убедитесь, что любой продукт, который вы используете, соответствует вашему природному оттенку бровей, и избегайте использования сильно пигментированных средств.

Откажитесь от накладных ресниц

Накладные ресницы не совсем вписываются в естественный макияж, ведь создают гипертрофированную линию. Вместо этого тушь придаст образу нужной естественности. Отдавайте предпочтение не черному а коричневому или темно-серому цвету. Концентрируйтесь на длине, а не объеме и наносите средство в один слой.

Отдавайте предпочтение бальзамам и блескам

Из всех средств для губ самую легкую текстуру имеют пигментированные бальзамы и блески для губ. Оставьте темные тона и помады для вечерних выходов. Выбирайте увлажняющие средства, которые, кроме декоративного эффекта, еще будут иметь уходовую составляющую. Тем, кто жить не может без помады, визажисты советуют выбирать нюдовые оттенки и сатиновый финиш. Подчеркнутый блеск помады тоже может выбиваться из концепции "макияжа без макияжа".

Будьте осторожны с румянами

На полном макияже румяна выполняют роль акцента. На естественном они должны оставаться едва заметными. Выбирайте цвет, который не сильно отличается от вашего естественного тона кожи и используйте минимум продукта. Чтобы не ошибиться с выбором, ищите румяна, максимально похожие на цвет вашего лица, когда оно слегка покраснело.

Обратите внимание на продукты с влажным финишем

Матовые текстуры смотрятся шикарно, но не слишком естественно. Средства, имеющие влажный финиш, обеспечивают впечатление светящейся изнутри кожи. Легкие основы, хайлайтеры с небольшим количеством шиммера, спреи для сияния – вот продукты для "макияжа без макияжа".

Осветляйте зону под глазами мягко

Консилер – необходимый продукт в каждой косметичке, но он не обязательно самый лучший продукт для области под глазами, когда вам нужен незаметный макияж. Выбирайте варианты, которые имеют меньшее количество пигмента и обеспечивают более легкое покрытие, если хотите получить более естественный результат.

Отложите пудру

Пудровый макияж не выглядит естественным, потому что лишает кожу природного сияния, поэтому откажитесь от сухих продуктов в пользу кремовых текстур. Если вас волнует их стойкость, приобретите фиксирующий спрей.

Используйте правильные оттенки

Хороший "макияж без макияжа" не удастся, если вы не подберете оттенки, подходящие к вашему цвету. Начните с правильного определения оттенка: холодного, нейтрального, теплого или оливкового. Зная это, вы сможете правильно подобрать оттенок своей основы. Выбирайте средства, сливающиеся с вашим тоном кожи или отличающиеся от нее минимально, если речь идет об акцентах. И избегайте сильной пигментации. Полупрозрачные средства подойдут лучше.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно подобрать тональный крем под свою кожу.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.