Как подобрать тональный крем к коже: простые советы

Неправильно подобранный тип тонального средства может испортить весь макияж – сделать лицо слишком бледным и плоским или создать иллюзию грязной кожи. Но как верно подобрать текстуру базы?

Совет в своем TikTok дала визажистка Селена Маршан, много работающая с макияжами для свадеб, которые должны выглядеть безупречно и держаться весь день. Простыми словами, она советует идти против интуитивно понятных особенностей и выбирать формулу средства, противоположную вашему типу кожи.

Тем, у кого сухая кожа, Маршан предлагает выбирать жидкую тональную основу, которая оставляет небольшой блеск. А людям с жирной кожей – отдавать предпочтение средствам с матовым финишем. Такой подход поможет сгладить естественный вид кожи и сделать ее безупречной.

После того, как вы нашли соответствующее тональное основание, необходимо научиться правильно его наносить, пояснила Маршан. Первым шагом она назвала подготовку лица – нанесение подходящего увлажняющего крема. После его применения нужно сделать 5-минутную паузу, чтобы дать средству впитаться, и только тогда переходить к следующему шагу.

После этого визажистка посоветовала нанести небольшое количество тона на щеки, подбородок, лоб и нос. При этом использовать не пальцы и не тюбик средства, а специальную кисть для тонального крема. Именно он поможет правильно растушевать продукт. Лучше всего для этого выбирать плоский инструмент со щетиной одинаковой длины.

Растушевку Маршан посоветовала делать аккуратно, без агрессивных движений. Средство должно равномерно распределиться по коже – без полос и пятен. Только так вы сможете добиться ровного покрытия. Как лайфхак для этого визажистка предложила использовать похлопывание кистью по коже, а не размазывающие движения. Так крем попадет в малейшие углубления и равномерно распределится на лице.

И наконец Маршан посоветовала использовать саме малое количество тонального средства на лбу – там потребность в покрытии обычно минимальна. А еще – отказаться от нанесения основы под глаза, отдав эту зону полностью под консиллер.

Признаками правильного выбора тона визажист назвала отсутствие липкости или расслоения средства. Если тон ложится ровно и держится хорошо, значит, вы точно подобрали средство правильно.

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