Как сделать 'легкий' взгляд с помощью накладных ресниц: лайфхак

Глаза – это зеркало души, а выразительный взгляд – настоящее оружие каждой женщины. Однако использование нескольких слоев туши и накладных ресниц для того, чтобы максимально подчеркнуть глаза не редко играет с поклонницами макияжа злую шутку.

Если переусердствовать и подчеркнуть ресницы слишком сильно, то наш взгляд станет не выразительным, а тяжелым. Поэтому Glam поделился Лайфхаком, который поможет справиться с этой проблемой.

Подчеркивание ресниц стало неотъемлемой частью любого макияжа. Не важно, идете ли вы на прогулку или на домашний ужин, тушь обязательно будет участвовать в ваших сборах.

Если вы хотите максимально завершить свой образ, то накладные ресницы – отличный способ подчеркнуть глаза, сделать их более выразительными и привлекательными.

Однако, не все знают, как правильно выбрать и наклеить их, чтобы получить легкий эффект, который будет выглядеть естественно и непринужденно.

Раньше считалось, что чем длиннее и гуще ресницы, тем лучше. Но сегодня ценится натуральность, поэтому визажистки и инфлюэнсерки предпочитают полувея.

Полуресницы

Этот способ подчеркивания глаз заключается в том, что вы не клеите на глаз целую полоску накладных от, а отрезаете от нее половину или меньше и размещаете на наружной половине веки.

В то же время, если вы любите клеить ресницы отдельными пучками, то способ полувой предполагает, что вы не будете добавлять их на внутренний уголок глаза.

После того как клей для накладных ресниц высохнет, не забудьте закрепить результат тушью.

Таким образом, взгляд становится более открытым и легким. Кроме того, полуресницы делают образ настолько уникальным и совершенным, что вам не обязательно наносить на глаза тени или подводку. Это очень экономит время и идеально подходит для начинающих в макияже.

Тушь для ресниц

Если вы не любите использовать накладные ресницы, то результата полуресниц можно добиться и с помощью туши. Просто нанесите несколько слоев на наружную часть глаза, а ресницы, которые ближе к внутреннему уголку, оставьте нетронутыми.

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