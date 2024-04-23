Из зрелой женщины в девочку: как сделать макияж с эффектом омоложения

В погоне за красотой и молодостью люди готовы идти во что бы то ни стало. Индустрия красоты понимает, поэтому предлагает множество косметических средств и косметологических процедур.

Однако не обязательно колоть ботокс или тратить тысячи долларов на кремы и сыворотки, чтобы выглядеть безупречно. Инфлюэнсерка и экспертка по менопаузе 48-летняя Меган Андерсон поделилась в TikTok своим уникальным методом нанесения макияжа, который сделает вас по меньшей мере на 10 лет моложе.

С возрастом любая кожа начинает меняться. На ней появляются морщинки, пигментные пятна, а лицо в целом становится более обвисшим и дряблым.

Старение – это естественный и неотвратимый процесс, но это не значит, что с ним не справиться. При этом вам даже не нужно обращаться к косметологам или хирургам. Достаточно купить качественную декоративную косметику, которая подходит к цвету и тону вашей кожи.

Макияж с эффектом омоложения

Сначала Андерсон берет контур и наносит его выше скулы, чтобы подтянуть лицо кверху. Также она наносит контуринг на верхнюю часть лба, боковые стенки носа, под подбородок и растушевывает.

Далее нужно нанести немного хайлайтера в уголки глаз, между бровями, на переносицу, на подбородок и щеки и растушевать перед тем, как наносить румяна.

В завершение инфлюэнсерка равномерно нанесла тональный крем на большую часть лица и осторожно растушевала его спонжиком так, чтобы не размазать контуринг.

Этот способ нанесения макияжа не является сложным или слишком необычным, но он действительно подтягивает лицо, добавляет коже природного сияния, свежести и делает человека младше примерно на 10 лет.

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